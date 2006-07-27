Трагедия рейса 778

ОЧЕВИДЦЫ рассказывали, что в момент катастрофы они даже не осознали, что произошла авария - был хлопок (некоторые утверждали, что слышали два небольших взрыва), но то, что произошло, люди поняли только в тот момент, когда над гаражами поднялось пламя. В результате пожара от самолета остался только хвост и часть крыла.

- Мы стали садиться, сели нормально, все было гладко, - рассказала Маргарита Светлова, находившаяся на борту лайнера во время ЧП. - После того как стали останавливаться, вновь стали разгоняться, я подумала, что взлетаем. Потом полоса закончилась, нас стало трясти. Мы крылом зацепились и врезались в забор. Страшно было, начался пожар, люди стали кричать. Я видела, как люди горели. Я на минуту сознание потеряла. Потом отстегнула ремень и побежала. Выскочила одна из самых первых. Какой-то мужчина подбежал, открыл дверь. Сам выпрыгнул, и три человека выпрыгнули. Трап не надулся. Я тоже выпрыгнула, мне повезло, ударилась ногой немного.

Многие очевидцы отказываются комментировать произошедшее, и это неудивительно. После подобного стресса люди восстанавливаются месяцами. С пострадавшими, а также родственниками погибших работают опытные психологи. Самые распространенные травмы - комбинированные травмы, переломы, ожог верхних дыхательных путей. Одиннадцать человек, включая двух стюардесс, смогли самостоятельно покинуть горящий самолет через аварийно-спасательный люк. Одна из стюардесс помогла открыть этот люк, что позволило спасти многие жизни.

Двое других чудом спасшихся иркутян, не пожелавших назвать свои имена, рассказали, что с трудом достали билет на этот рейс. Они сидели в носовой части, в бизнес-классе. Когда произошло столкновение, кресла попросту сложились гармошкой и люди оказались зажатыми между ними. Нашим собеседникам повезло, потому что над ними разорвалась обшивка лайнера, оттуда потянул свежий воздух, и они смогли выбраться наружу, практически не пострадав.

Работу пожарных и спасателей осложняло то, что все пути к месту катастрофы были преграждены. С одной стороны подъезд закрывали гаражи, с другой - автосервис. Пожарным, чтобы пробиться к самолету, пришлось брать на таран железные ворота. Но было уже поздно - как раз в тот момент, когда путь стал свободен, прогремел мощный взрыв: взорвалось топливо, которого на момент приземления в баках самолета оставалось около тонны. Все, кто не успел выбраться из самолета, после этого взрыва погибли...

Наибольший интерес для специалистов представляет параметрический самописец, который фиксирует действия приборов. Причину катастрофы, как предполагают специалисты, скорее всего, будут искать именно в технике. Неофициально считают, что во всем виноват реверс. Когда самолет совершает посадку, то его скорость очень велика (порядка 270 км/ч). Чтобы ее «погасить», используют реверс двигателя, то есть обратную тягу. По каким-то причинам реверс А-310 не сработал, и экипаж принял решение снова идти на взлет. Счет шел на секунды, аэробус снова начал набирать скорость, но тут взлетная полоса закончилась и произошла катастрофа. Так это было или причиной катастрофы стал какой-то другой фактор, сейчас утверждать нельзя. Достоверно известно пока только одно: проблемы с управлением начались лишь после сцепления аэробуса с землей во время посадки. Пилот успел сообщить о посадке диспетчерам, после чего связь прервалась. Сразу в прокуратуре Иркутской области исключили только одну версию - теракт.

Еще одна версия, которой придерживаются многие иркутяне, - неприспособленность взлетно-посадочной полосы для приема больших аэробусов. Однако это не совсем так. В 2003 г. ВПП в Иркутске специально удлинили до 3165 м как раз для того, чтобы принимать бо­льшие самолеты, в том числе и А-310. Но и этого, как оказалось, было недостаточно. Теперь принято решение, что полосу увеличат еще на 430 метров. В разговоре с корреспондентом «Аргументов i времени» один из специалистов отметил, что по правилам за каждой ВПП должна находиться двухсот­метровая грунтовая полоса, на которую самолет может сесть - пусть со сломанными стойками, пусть на брюхо, но целым. Если бы длина полосы позволяла, даже со сломанной тормозной системой аэробус А-310 мог бы уцелеть.

А вот при поломке реверса самолету требуется больший пробег, считают эксперты. В Иркутске же не было не только этой полосы, но и гаражный кооператив построен ближе, чем это допустимо. Могли ли гаражи рядом с аэропортом стать причиной катастрофы, выясняет прокуратура. Прилегающая к аэропорту территория вызвала у правительственной комиссии немало вопросов. В том числе и к иркутской мэрии. Гаражный кооператив, в который врезался аэробус, демонтируют в любом случае. Председатель госкомиссии, министр транспорта Игорь Левитин распорядился рассмотреть законность этих построек. В случае если захват земли под гаражи был самовольным, территорию изымут и отдадут в ведение аэропорта без какой-либо компенсации владельцам построек. К моменту подготовки этого материала из неофициальных источников стало известно, что гаражи были все же построены законно с разрешения иркутской мэрии.

Еще один вопрос, который вызывает сейчас активный интерес у иркутян - перенесут ли иркутский аэропорт? Игорь Левитин рассказал на пресс-конференции, что пока его ведомство поддерживает только проект реконструкции воздушных ворот Иркутска. А вот вопрос о переносе аэропорта «Иркутск» или строительстве нового в Москве даже не рассматривают. Игорь Левитин заявил: до сих пор нет письменного предложения от администрации области.

Эксперт «Аргументов i времени»

АНАТОЛИЙ Квочур, первый заместитель начальника Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М.М. Громова, Герой РФ, заслуженный летчик-испытатель СССР:

«человеческий фактор» всегда звучит как приговор экипажу. А гаражи, в которые врезался в Иркутске А-310, это не человеческий фактор?

На мой взгляд, катастрофа произошла по совокупности ряда причин. Сначала при посадке произошел односторонний отказ реверса. Плюс плохое сцепление с полосой из-за дождя, почти нулевая видимость. Опыт летчиков, имеющих по 10 тыс. ч. налета, вызывает уважение...

ВАЛЕРИЙ Постников, генеральный директор компании Airclaims, занимающейся экспертизой информации на рынке авиационно-космического страхования:

Если виной всему техника и ее изготовитель (ремонтник, эксплуатант) - со стороны страховщиков возможны иски. Компания «Сибирь» как перевозчик, а стало быть, - главный виновник случившегося, выплатит по несколько десятков тысяч рублей семье каждого погибшего. Гибель близких людей деньгами не измерить. Но, к сожалению, российские суммы компенсаций не сопоставимы с теми, что выплачивают западные авиакомпании. Ущерб от гибели такого самолета в США оценивался бы в десятки миллионов долларов. Речь идет о сотнях тысяч, а порой и о миллионах долларов выплат семьям пострадавших.

P.S. На следующий день после катастрофы аэробуса А-310 в Иркутске произошел еще один инцидент с самолетом. 10 июля в аэропорту совершил аварийную посадку самолет Ту-154, следовавший по маршруту Владивосток - Екатеринбург. На борту находились 130 пассажиров и 9 членов экипажа. Причиной аварийной посадки послужил отказ второго двигателя. Как сообщили в оперативном штабе МЧС по Иркутской области, посадка прошла благополучно.