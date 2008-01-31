15 лиц Семена Могилевича

Чекистское досье



А ИСТОРИЯ – жуть. Некая фирма – Ассоциация иммиграционных адвокатов – отправляла за кордон на ПМЖ людей с легендами о том, что они пострадали от дейст­вий российских спецслужб. Моему герою захотелось навсегда уехать на Британские острова, и иммиграционные адвокаты придумали легенду, что он пострадал от действий зверя-чекиста М.К. Чуть позднее выяснилось: чекист М.К. существовал в природе. Честный и порядочный человек. И тренер по карате об этом узнал. «Я влип! Это же измена Родине! Да не поеду ни в какой Лондон. Помогите мне. Как из этой грязной истории выплыть?»

Вместе с тренером Костиным и чекистом М.К. мы вывели иммиграционных адвокатов на чистую воду. От ФСБ приш­ла благодарность, а чекист М.К. подарил мне тему и толстую папочку с документами. Открыла и ахнула: досье на господина Могилевича, которое собиралось по крупицам несколько лет кряду. Царский подарок!

Из папки чекиста М.К.

МОГИЛЕВИЧ Семен Юдкович, по оперативным данным, – лидер одной из ОПГ. Родился 30 июня 1946 г. в Киеве. По образованию экономист, окончил Львовский университет.

Кефир и дача Георгадзе



ИНТЕРПОЛ, ФБР и Скотленд-Ярд ищут этого человека долгие-долгие годы. Британия пытается выйти на его след с 1999 года. С ним жаждут встретиться спецслужбы Израиля. В официальном розыске ФБР он находится с 2003-го. США много раз просили Россию выдать Семена Могилевича. Но Россия своих не выдает, и он спокойненько много лет жил в Подмосковье. По слухам, купил дачу Георгадзе и каждое утро раскланивается с Геннадием Зюгановым. Давно пьет не водку, а кефир.

Почему этот человек, которого при рождении нарекли Семеном Юдковичем Могилевичем, так легко менял свои имена-фамилии? Сегодня в его объемной «коллекции» около 15 (по другим источникам – 17) паспортов: российских, израильских, греческих, венгерских, хорватских. Он спокойно катался с ними по всему миру.

– Я часто встречал его в Центре международной торговли, – позже рассказал М.К. – Он почти всегда был одет в белый пуловер. И всегда рядом с ним – десятки людей.



20 банковских счетов



СВОЙ яркий след господин Могилевич оставил и на Британских островах. Спецслужбы пустились за ним в погоню, когда Скотленд-Ярд заподозрил, что Могилевич отмывает в британских банках деньги. В Лондоне прошла спецоперация под кодовым названием «Меч». Британские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы «Блэйкс», которая и переводила деньги своего клиента Семена Могилевича на счета 20 британских банков.

Могилевич давно числится в международном розыске. Инициаторы розыска по линии Интерпола – Израиль, США и Украина. Причины для такого горячего желания пообщаться с ним – финансовые аферы, связанные с денежными операциями на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах – Венгрии, Украине, Чехии. Все это проходило через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания и на Каймановых островах.

В декабре 2004 г. Могилевич чуть было не попал в объятия ФБР. В Москву за ним приехал специальный агент ФБР Джефри Лемпински. В США Могилевичу реально грозят 390 лет тюрьмы и штраф в 17 млн. долларов. Лемпински прочесал многие адреса, где бывал Семен Юдкович, но не догадался завернуть в синагогу в Марьиной Роще. И напрасно. В те самые дни, а именно 5 декабря 2004 г., Семен Юдкович преподнес в дар синагоге новую Тору (священную еврейскую книгу. – «АН»), которую целый год по его заказу писал сойфер (человек с каллиграфическим почерком. – «АН»).



Женитьба на г-же Палагнюк



ЛИСТАЮ папку с документами. Со всех фотографий смотрит один и тот же человек – крепкого телосложения, лысый, с аккуратной щеточкой усов. Это и есть самый ужасный человек нашего времени?

В последние годы, по слухам, у г‑на Могилевича скачет давление. Мучает одышка. Странным образом умерла его венгерская супруга Каталин Папп. В свидетельстве о смерти записано: ост­рая сердечная недостаточность. Могилевич тут же вступил в брак с гражданкой Израиля Телеш Галиной Алексеевной. Взял фамилию супруги. И мгновенно развелся. А из Венгрии в 1999 г. приехал уже с паспортом на имя Телеша Семена Юдковича.

Смотрю еще одну бумагу, где стоит штамп Дворца бракосочетания №4

г. Москвы. 27 марта 1999 г. зарегистрирован брак Телеша Семена Юдковича (1946 г.р.) и Палагнюк Наталии Ивановны (1970 г.р.).

Могилевич опять взял фамилию жены и прописался в ее однокомнатной квартире в поселке Московский. В тот миг, когда молодые встретились, Наталия Палагнюк трудилась в детском садике. Знакомство с видным мужчиной явно пошло молодой девушке на пользу: Наталия Ивановна даже переквалифицировалась в психолога. В сентябре 2001 г. у нее родилась дочь. Телеш-Могилевич-Палагнюк, по сведениям ФСБ, постоянно наведывался в поселок Московский. Где и жил у супруги Наталии в пятиэтажке. В квартирке на третьем этаже.

Через три месяца, в июне 1999-го, наш герой сделал предложение следующей даме, красавице Ольге Валерьевне Шнайдер, 1975 г.р., уроженке Москвы. Разумеется, взял и ее фамилию тоже.

Могилевич сумел не только несколько раз поменять молодых и красивых жен, но и изменить имя-отчество. Свидетельство о перемене имени ему торжественно вручила сотрудница Солнцевского З­АГСа. А дату своего рождения он переправил спустя месяц, 10 июня 1999 года. Для чего пришлось обращаться в Солнцевский межрайонный суд. Судья, конечно, вынес решение в пользу господина Палагнюка: его новый день рождения приходится нынче на 5 июля (вместо 30 июня).

Но к чему такая суета с фатой? Что так пугало Могилевича? Почему после трех месяцев брака с Наталией Палагнюк он вдруг решил жениться на Оленьке Шнайдер? Скорее всего, он просто подстраховался. Но и эта гонка за чужими фамилиями, похоже, закончилась.

Господин Могилевич может быть экстрадирован в США. Говорят, что российские власти всерьез рассматривают эту возможность. Для этого придется доказать, что российское гражданство он получил незаконно. А пока Конституция России запрещает выдавать его кому-либо: наши граждане имеют такую привилегию – за преступления, совершенные за границей, сидеть в родной тюрьме.

Из папки чекиста М.К.

БИЗНЕС-империя Семена Могилевича работает в 30 странах мира. Основной бизнес – энергоресурсы. Могилевичу запрещен въезд в ряд стран: в Великобританию (пожизненно), в Чехию и Словакию (до 2007 г.).