Поденщина на атомных станциях

Кофе с бензином



– Я С БОЛЬШИМ интересом воспринимаю планы господина Кириенко по возрождению атомной энергетики России, – поделился в разговоре с «Аргументами неделi» председатель первичной профсоюзной организации Калининской атомной станции Виталий Карпов. – Эти планы вызывают как уважение к мощи проекта, так и чувство сомнения в его реализации. Каждое из этих ощущений в отдельности вполне естественно, но вместе они не сочетаются. Это как кофе с бензином. Кстати, о ренессансе атомной отрасли говорили еще во времена господина Адамова, с тех пор прошло немало лет, а возрождения так и не произошло. Не буду спорить: возводить новые атомные блоки нужно! Но кто будет делать оборудование для новых блоков? Ижорские заводы, которые давно лежат на боку? Кто будет разрабатывать проекты новых блоков или проекты новых реакторов на быстрых нейтронах? Полупустые КБ и НИИ? И как нам можно конкурировать на международном рынке строительства атомных станций, не имея опыта возведения подобных блоков?

Проблемно обстоит дело с новыми кадрами. Система профтехучилищ практически разрушена, нет подготовки квалифицированных рабочих. Особенный голод испытывают АЭС из-за сварщиков. Не хватает и специалистов с высшим образованием. Преподаватели жалуются на низкую посещаемость лекций студентами: молодые люди озабочены поисками приработка, а не занятиями. Кто же будет строить 40 новых энергоблоков?



Склероз профессора Паганеля



СЕГОДНЯ средний возраст работников на атомных станциях – 42 года. На Калинин­ской АЭС – 47 лет. Средний возраст руководителей – 51 год. Еще лет 10–15, и все уйдут на пенсию. Но на самом деле уход состоится раньше, и уже сегодня среди работников АЭС 20% составляют именно пенсионеры. К слову, на Ленинградской и Кольской АЭС каждый третий сотрудник – пенсионного возраста. А до 2030 г. еще более 20 лет. Ну не будут же 80-летние старики работать на атомных станциях?

– А уйдут не только рядовые сотрудники, – считает Виталий Карпов, – уйдут носители «критического уровня знаний». Это те специалисты, чей опыт и знания заменить будет нечем и некем.

Кстати, мало кто знает, что на атомных станциях есть так называемые лаборатории психофизиологического обследования. Их задача – не только производить отсев людей с психическими отклонениями. И не только подбирать сотрудников, имеющих профессионально подходящие личностные качества. Требования гораздо жестче. Не каждый может быть оператором блочного щита управления АЭС.

Виталий Валентинович доходчиво объяснил: у носителей «критического уровня знаний» должна быть блестящая память, мгновенная реакция, тонкое умение прогнозирования ситуации.

– На атомных станциях работают отличные специалисты, но в силу личных качеств к ответственной работе многие из них просто не способны, хотя в иных сферах жизни весьма успешны, – считает Карпов. – Психологи таких людей называют «умфеллеры». Помните жюльверновского профессора Паганеля? Он умен и образован, но вместо испанского языка по рассеянно­сти выучил португальский. Психологическое тестирование Паганель не пройдет, и на атомную станцию его не возьмут. На атомных станциях работать могут не все.

Три года назад на Калининскую АЭС пришли 67 молодых специалистов. Уже через год уволились 7 человек. Оставшиеся 60 человек заполнили анкеты. 43% оказались недовольны зарплатой. 79% убеждены, что зарплата не соответствует степени их отдачи на работе, 34% не верят в перспективы получения жилья.

– Какие же социальные льготы мы можем предложить молодежи? – спрашивает Карпов. – Только дорогостоящую ипотеку?



Атомщикам помогут прокуроры



В 2007 г. изменилась система премирования на атомных станциях страны – премию разделили на две части: индивидуальную и по результатам деятельности за предыдущий месяц. Таким образом, в момент перехода на новую систему могла возникнуть ситуация разового падения премии. Премиальная часть, согласно коллективному договору, кроме всего прочего выполняет роль компенсатора инфляции.

– Профком договорился с администрацией, премия была установлена с «инфляционным запасом» в 41%, – продолжает Виталий Карпов. – И скачка при переходе на новую систему удалось избежать. Была договоренность и о ежеквартальном обсуждении размера премии. Но в конце года произошел 25%-ный рост прожиточного минимума, а обсуждать это администрация отчего-то не спешит. Вот и решайте задачку: что дает годовой рост зарплаты на 28% при росте прожиточного минимума на 25%?

Сотрудники атомных станций начали задавать вопросы о росте премии. Идет нагнетание социальной напряженности. Ухудшение социальных условий приводит людей в нер­возное состояние. «Спусковым крючком» может послужить любой фактор. Взять хотя бы проблемы с зарплатой.

– Разброс зарплат на атомных станциях велик. На некоторых рост зарплаты оказался меньше инфляции. Если учитывать, что прожиточный минимум в различных регионах разный, то атомные станции фактически конкурируют между собой в борьбе за персонал. Введение новой системы оплаты труда с января 2007 г. теоретически должно было поднять зарплату на 26–28%. При этом увеличилось соотношение между минимальной и максимальной зар­платой с 11 до 14 раз, что тоже содействует нагнетанию социальной напряженности.

К слову, на северных станциях – это Кольская и Билибин­ская АЭС – минимальную тарифную ставку пришлось поднимать по предписанию прокуратуры!

То есть привлечь персонал такой зарплатой сложно. Чем можно привлечь? Как считают профсоюзные лидеры – социальными льготами. Необходима привлекательная социальная программа, в первую голову жилищная. Нужна Единая социальная программа, тогда, возможно, дети строителей и атомщиков захотят работать на АЭС. Но пока горячего желания не наблюдается.

Как видим, проблем в атомной отрасли много. Оборудование можно купить. Энергоблоки можно построить с помощью зарубежных строителей. Но кто же будет работать на новых энергоблоках, тем более с 12-часовой рабочей сменой?



На АЭС запрещены забастовки. Атомщики в массовом порядке начали подавать заявления о вступлении в профсоюз.

Из досье «АН»



КОНЦЕРН Росэнергоатом эксплуатирует 10 АЭС, на которых действует 31 энергоблок установленной мощностью 23 242 МВт. АЭС России за январь-декабрь 2007 г. произвели 158 280,8 млн. кВт ч, что составляет 102,3% от выработки 2006 года.