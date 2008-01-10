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Тили-тили тесто, обманутая невеста

№ 1(87) от 09.01.2008 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

<nobr>Тили-тили</nobr> тесто, обманутая невеста

Классика жанра

 «ЛЕТ пять назад стали мы вдруг получать донесения из различных мест о неизвест­ном брачном аферисте. Судя по описаниям, этот аферист был пожилой полный мужчина, лысый, с пятью золотыми зубами. Он называл себя Мюллером, Прохазкой, Шимеком, Шебеком, Шиндеркой, Билеком, Грочадкой, Пиводой… и еще тысячью фамилиями.

 Част­ным порядком я навестил обманутых вдов и сирот. Вы себе представить не можете, как умеют хныкать и жаловаться эти многострадальные сироты и вдовы! Но все они сходились на том, что обманщик был интеллигент­ный и представительный господин… Слушали они его охотно, но ни одна не сняла отпечатков пальцев. До чего легковерны женщины! Одиннадцатая жертва сквозь слезы рассказала мне, что этот субъект был у нее три раза». Карел Чапек, «Похождения брачного афериста».

 Вспомним и Хлестакова Ивана Александровича из гоголевского «Ревизора». Вот пример классического брачного афериста, который оставил с носом дочь городничего.

Как Руслан нашел Людмилу

 ЛЮДМИЛА Н. работает продавцом в большом магазине Пятигорска. Имя вышито у нее на рабочей форме. Как-то к симпатичной девушке подошел не менее симпатичный юноша. «Надо же! Людмила… А я Руслан. Похоже, из нас получится хорошая пара». Руслан сообщил, что приехал в Пятигорск по спецзаданию – ловить опасных преступников. Представился он полковником из УВД города Сочи.

 Потом Руслан разоткровенничался: у него большие проблемы – «наехал» местный ОБЭП, просит 200 тыс. рублей. Людмила предложила 12 тыс. «Полковник» деньги взял. И пропал. Немного погодя Людмила написала заявление в милицию. И узнала, что кроме нее пострадали еще 3 девушки. Все они рассказывали о симпатичном полковнике из Сочи.
Мошенником оказался 24-лет­­­ний гражданин Туркмении Руслан Балаян. Он уже сидел 2 года за мошенничество.

 Наследил Балаян в Москве, Краснодарском крае и Ставрополе. Для того чтобы взять афериста с поличным, сотрудники ОБЭПа написали ему SMS: «Приходи. Есть еще 15 тысяч». И Руслан объявился у Людмилы. За полтора месяца мошенник выкачал из девушек почти 100 тыс. рублей. По статье «мошенничество» «полковник» Балаян получил три с половиной года.

Дамы сдавались без боя

 В ПОДОЛЬСКЕ сотрудники подмосковного УБОП задержали представителя грузинского криминального мира некоего Хвичу Амброладзе. Он оказался классическим брачным аферистом. В Россию 36-летний Амброладзе прибыл из Грузии, где успел отсидеть за хранение наркотиков. Проживал в Ногинске. Числился заместителем гендиректора мифической конторы «Инвестиционная компания ССК». Мошенник обладал тесными связями в правоохранительных и коммерческих структурах Ногин­ского района.

 Схема его «подхода» к дамам бальзаковского возраста была тщательно продуманной. Он знакомился с феминами на улице и сразу предлагал свое щедрое грузинское сердце. Дамы сдавались без боя. И сами приглашали к себе домой. Перебравшись к очередной пассии, Амброладзе сразу брал быка за рога: предлагал приобрести в кредит авто. На паспорт дамы, поскольку у самого афериста документ был синий, грузинский, со сванской пропиской. После проведенной операции Амброладзе растворялся вместе с новеньким автомобильчиком. Последнюю аферу он провернул, получив ВАЗ-2110. На счету Амброладзе четыре похожих преступления.

 Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. При задержании в карманах френча Амброладзе нашли печати различных фирм, трудовые книжки и несколько доз героина.
 
Брошенная «мадам Брошкина»

 35-ЛЕТНИЙ Павел Биушкин из Пензы, выходя на дело, тоже иногда пользовался военной формой. Это действовало на слабый пол посильнее букетов с конфетами. Обаятельный мужчина куролесил по городам и весям России. Без проб­лем находил себе одинокую подругу с квартирой. Как правило, открывал на ее имя бизнес, а позже – оставлял с огромными долгами. Отменно «поработал» в Краснодаре, Пензе и Саратове.

 Все начиналось в Пензе. Именно тут Биушкин первый раз женился. Открыл авторемонтную мастерскую и записал ее на имя супруги. Женщина была на седьмом небе от счасть­я. Она подписала генеральную доверенность на ведение «семейного бизнеса». Но красавец с ангельской внешностью скрылся, как только собрал огромное количество заказов и денег. Брошенная «мадам Брошкина» осталась с крупными долгами и обязательствами перед заказчиками. С носом остались и клиенты мастерской, авансом заплатившие за ремонт машин. Пензенские следователи возбудили уголовное дело.

 Больше двух лет Биушкин скрывался. Менял внешность. Обнаружили его в Саратове. Саратовские оперативники отправили мошенника в Пензу. Биушкину предъявили обвинение по ст. 159 ч. 2. Сейчас он в тюрьме.

«Майор Брикс»

 – ЖЕРТВЫ брачных аферистов редко обращаются в милицию, – сетует адвокат Александр Островский. – И напрасно. Во-первых, велика вероятность, что мошенник уже находится в розыске. А во-вторых, в нашем законодательстве существуют рычаги воздействия на брачных аферистов. Семейный кодекс в некоторых случаях позволяет признать брак недействительным. Граждан­ский кодекс регулирует вопросы собственности. Уголовный кодекс предусматривает наказания за мошенничест­во и кражи от штрафа до 15 лет лишения свободы.

 В Вахитовское РУВД г. Казани обратилась молодая женщина с заявлением о краже из ее квартиры крупной суммы денег и мобильного телефона. Оказывается, посреди бела дня к ней на улице подошел бравый военный, который представился «майором Бриксом». Он осыпал даму комп­лиментами и пригласил в кафе. Догуливать отправились к даме домой.

 Через несколько дней в РУВД прибежала еще одна потерпевшая. И тоже начала рассказывать про «майора Брикса», который подошел на улице, потом повел в кафе. Правда, рублей у ухажера не оказалось. Только евро, которые нигде не удавалось поменять. За ужин платила сама женщина. Она обратила внимание, что официанты в кафе очень уважительно относились к Бриксу и почтительно называли его «товарищ майор». Наивная женщина пару раз выходила в дамскую комнату, не взяв свой ридикюль. И только поздно вечером, дома, обнаружила пропажу мобильного телефона и кошелька с зарплатой.
 По версии следователей, пострадавших от «майора Брикса» немало, но женщины почему-то стесняются обращаться в милицию.

218 свадеб в колонии строгого режима

 АВГУСТ 2007 г. В 10-й исправительной колонии строгого режима Самарской обл. прош­ла массовая церемония бракосочетания. Женились 14 пар. Женихи – заключенные, отбывающие сроки по статьям УК. Невесты – дамы вольные. Руководитель пресс-службы областного управления исполнения наказаний Артур Маливанчук сообщил, что админист­рация колонии вручила новобрачным ценные подарки.

 В 2007 г. за колючей проволокой сыграно 218 свадеб. В 2006 г. в российских тюрьмах свершилось 500 бракосочетаний. Получается, что россий­ские дамы готовы связать свою судьбу хоть с чертом, только бы не вляпаться в очередного брачного афериста? А если на нарах сидят именно они, «майор Брикс» или «полковник» Балаян? Психологи утверждают, что, выйдя на свободу, брачные аферисты вновь принимаются за старое!

ИЗ ДОСЬЕ «АН»

Самые «крутые» брачные мошенники

 КРАСАВЧИК – он же Сергей Бойко из Ульяновска. Более 80 брачных афер. Находится в колонии.

 Иудушка – он же Андрей Шмелев из Киева. 48 афер. «Работает» в форме военного летчика (с полковничьими погонами).

 Кукла – известнейший брачный аферист Петр Селезнев из Мытищ. Около 50 афер (2 года «кропотливой» работы). Умер в 36 лет от рака.

 Полковник Спиноза – он же Артем Степанян из Нижнего Новгорода. 20 афер. Находится в колонии.

 Денис Пенс – он же Манук Симонян из Екатеринбурга. 15 афер. Находится в колонии.

 Синяя Борода – он же Анри Дезире Ландрю из Парижа. 11 брачных афер. Своих «жен» сжигал в подвальной печи. Казнен на гильотине в 1922 году. 

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