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Как заполучить миллионы

Аферист прячется за громкими именами

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

Как заполучить миллионы

 АНАТОЛИЙ Николаевич Багин для начала попросил не миллион, а только полмиллиона долларов. И получил в долг необходимую сумму на две недели, максимум на месяц, от некоего бизнесмена, назовем его Вячеславом Анатольевичем. На встречу с этим предпринимателем Багин пришел не просто так, а по рекомендации одного уважаемого артиста.

 По словам последнего, знакомство завязалось на одной из съемочных площадок. Багин произвел впечатление человека вполне солидного. Но была у него некая проблемка: перспективные проекты, сулящие миллиард долларов, повисли в воздухе из-за нехватки денег на развитие бизнеса.

 Вот бы с каким-нибудь деловым человеком познакомиться, у которого есть свободные средства всего на месяц. Известный артист вник в положение и представил нового знакомца Вячеславу Анатольевичу.

 В энциклопедическом интернет-справочнике «Великая Россия. Имена» об Анатолии Багине написано много хорошего. Заслуженный строитель РФ, академик, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, член Центрального комитета общественной организации «Россия православная», член президиума Российского союза промышленников и товаропроизводителей. Лауреат премии Ю.В. Андропова за выдающийся вклад в обеспечение безопасности РФ. И орден «За заслуги перед Отечеством» у него имеется. А также орден Почета и даже православный орден Св. Благоверного князя Даниила Московского.

 Как не поверить такому человеку? Впрочем, денег Багин просил как совладелец ООО «Лизингстройгаз» под строительство нефтяных терминалов. И дал понять, что занимает под залог доли участия в этой компании. Багин даже написал расписку, где пообещал в случае неуплаты долга отдать 3% его владения ООО «Лизингстройгаз».

 Тут бы и насторожиться: чтобы в обществе с ограниченной ответственностью кому-то передать долю, нужно собирать общее собрание. И уже в соответствии с его решением передавать что-то в залог.

 Но Багин времени на сомнения не оставлял. Рассказывал, что даже не поехал на дачу к Путину, лишь бы разрешить это мелкое, но досадное денежное затруднение. Заверил, что его хороший и давний друг Виктор Степанович Черномырдин лично курирует проект. Похвастался также, что благодаря именно его, Багина, усилиям был положительно решен вопрос о переназначении губернатора Ленинградской обл. Валерия Сердюкова на очередной срок.

 Эти грандиозные планы Багин подкрепил документами, в том числе разрешением на строительство в Приморске (в Ленинградской обл.) нефтяных терминалов примерной стоимостью от 130 до 210 млн. долларов. А в перспективе терминалы и на 9 млрд. потянут, заверял он. Поэтому заем в полмиллиона на фоне таких цифр – сущая мелочь.
Надо сказать, что проекты строи­тельства возле Приморска нефтеперерабатывающего завода и нефтяных терминалов в Питере на слуху. Идея витает еще с 2002 г., но от нее последовательно отказывались и «Сургутнефтегаз», и «Роснефть». И вот теперь прошла информация, что в правительстве Ленинградской области одобрили проекты «Лизингстройгаза» и выделили под них 157 га земли в километре от Приморска.

 Но проекты – проектами, а деньги, которые были даны Багину, – вполне реальные. Это были временно свободные средства, которые предназначались для оказания помощи воинам-инвалидам, приобретения жилья для нетрудоспособных людей. Напомним: передавались средства всего на месяц.

 Строительство объекта теперь на грани срыва. А Анатолий Багин вдруг стал «временно недоступен». Еще недавно его секретарь рассказывала о срочных совещаниях и командировках, которые мешают поговорить с заимодавцами. Теперь молчит и телефон офиса. А мобильный советует: «Перезвоните позднее»…

 Как выяснилось позже, никаких акций у Багина нет и не было!

 Теперь, вероятно, следственным органам предстоит оценивать реальные проекты лауреата премии Ю.В. Андропова.

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