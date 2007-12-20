В поисках рулетки

«Крупье» по кличке Маркиза



…НЕСКОЛЬКО стремительных лестничных пролетов вверх, пара-другая шагов через уютный вестибюль. Похоже, мы у цели. Вот здесь, судя по всему, она и должна быть – обитель азарта и порока. Здешние хозяева, как утверждает кое-кто, тщательно прячут от посторонних глаз. Правда, интерьер помещения что-то не слишком похож на обстановку казино, знакомую многим из нас по фильмам и сюжетам криминальных телепередач. Да и неторопливые, сосредоточенные игроки, вооруженные не фишками и картами, а аккуратными клюшками, прямо скажем, мало напоминают публику злачных игровых заведений.

– Если вы не в курсе, объясняю: это – зимняя площадка для гольфа, – спешит рассеять мое замешательство советник президента Олимпийского комитета России, в прошлом – заместитель председателя Госкомспорта СССР Алексей Петрович Лукаш. Этот человек, построивший за свою жизнь множество спортивных объектов олимпийского уровня, точно умеет отличить спортивную площадку от пятизвездочного отеля. – Уникальное, заметьте, сооружение для России, аналог которому есть только в Европе, да и то в единственном экземпляре. 18 игровых полей и полный набор современных технических средств, позволяющих весьма зримо имитировать игру в гольф. Для страны, где 7–8 месяцев в году, если не снежная зима, то сырые весна или осень, а желающих играть в гольф все больше и больше, подобная площадка не роскошь – необходимость. И то обстоятельство, что ничего подобного ни в одном российском гольф-клубе больше нет, только увеличивает его ценность. На этой базе в Крылатском сегодня работает школа гольфа. Занимаются в ней и взрослые, и дети, группами и в индивидуальном порядке. Причем с ребятней работают ведущие российские тренеры по данному виду спорта – чемпионы России Виктор Останков и Сергей Зубрилин.

Пока Алексей Петрович проводит для меня этот краткий гольф-ликбез, невысокий темноволосый мальчишка неподалеку упорно пытается справиться с мячом на темно-зеленом искусственном газоне. Наконец он получает-таки нужное ускорение. И на специальном экране появляется изображение: светлая точка легко скользит по воздуху над аккуратно подстриженным газоном и приземляется где-то у дальней лунки.

Мальчишку буквально распирает от гордости.

– Е-е-есть!

И сразу же из-за края искусственного поля вдруг появляется забавная кошачья мордашка. Сверкнув в нашу сторону пронзительно-голубыми глазами, сиамская кошка Маркиза тут же вновь сворачивается клубочком. Явно намекает на то, что мы – незваные гости, мешаем и тренировочному процессу, и ее, Маркизиному, созерцательному настроению.

– Этот «крупье», похоже, всегда на посту, – шутит Алексей Петрович. – Не пора ли нам продолжить экскурсию по комплексу?



Где растут чемпионы?



– ВДЫХАЙ носом, выдыхай ртом, и в воду! – вслед за голосом слышится плеск и шумное старательное дыхание. – Вот, почти то, что нужно. Еще, еще, плыви!..

– В бассейн в таком виде нас явно не пустят, – заключает мой спутник, рассматривая свою начищенную до блеска обувь, мало подходящую для плаванья. – А посмотрим-ка лучше, что это там «шпокает».

…Сразу на нескольких полях крытых кортов для большого тенниса шли азартные сражения. Мячи стремительно метались туда-сюда, и вслед за ними металось эхо под высокими сводами комплекса.

– Сегодня на кортах у нас временное затишье, – вступает в разговор молчавшая до сих пор директор спортивно-оздоровительного комплекса «Крылатское» Любовь Жукова. – Кое-кто из учеников нашей детской спортивной школы сейчас вместе с тренером Сергеем Ларионовым находится в Майами, где Сергей тоже работает тренером. А занятия в комплексе проводят Артем Дерипаско, бывший в свое время первой ракеткой России, и Владимир Грачев. Именно его воспитанник Александр Мозговой недавно стал юным чемпионом России 2007 года…

Вместе с Алексеем Петровичем мы добросовестно обследовали весь спортивно-оздоровительный комплекс «Крылатское». Кроме зимних гольф-полей, закрытых кортов и двух прекрасных бассейнов есть бильярд, помещения для сквоша, турецкая баня, тренажерные залы и возможность для каждого желающего заниматься тем, к чему лежит душа. Не зря ведь сегодня именно этот оздоровительный комплекс – одно из самых посещаемых мест дипломатами и зарубежными журналистами. Сюда приезжают семьями. Проводят не час и не два. И что самое главное – если и входят в азарт, то исключительно – спортивный.

Одно слегка портит картинку: крошечный бар на несколько столиков, где явно тесновато уже сегодня. При том, что физические нагрузки, как известно, лучший стимул для аппетита. Зато кофе здесь варят отменный. Хотя, возможно, кому-то больше по душе чай или сок. «Дежурным» по чаю у нас был Алексей Петрович. Утверждает: напиток прекрасный. На заварке, как и на всем остальном, в «Крылатском» не экономят!

Одного нам так и не удалось найти, хотя мы и о-очень старались: тех самых казино, ресторанов и пятизвездочных отелей, о которых «сигнализировали» наверх некие недоброжелатели. Не нашли, потому что их здесь нет. О чем мы заявляем со всей ответственностью.



Сто десять процентов признания



РУКОВОДСТВО комплекса не без гордости показало нам один документ. Предконтракт о том, что в самое ближайшее время на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Крылатское» будет создана спортивная школа, где юные спортсмены смогут совмещать общеобразовательные предметы с углубленным изучением английского языка. Причем преподавать в школе будут не только российские, но и английские педагоги. Согласно этому документу, уже начиная с января наступающего года, ежедневно по 6–8 часов в комплексе будут тренироваться около 400 мальчишек и девчонок из английской школы, расположенной тут же, в жилом районе Крылатское.

– Что это означает для нас? – переспрашивает меня директор комплекса Любовь Владимировна. – Только то, что в самое ближайшее время все наши спортивные залы и сооружения будут использоваться даже не на 100 – на все 110 процентов. Кроме теннисных кортов. Корты и сегодня уже расписаны по минутам.

Вероника ВЕРЕСК

От редакции. Так что же на самом деле выросло за последние годы в Крылатском на месте многолетней городской свалки и выгребной ямы?

Если верить первым лицам Олимпийского комитета России и Федерального агентства по физической культуре и спорту, гольф-клуб – прекрасный спортивный комплекс, составляющий гордость страны. Если исходить из решений судей арбитражных судов разных уровней, основывающихся на некоем акте проверки, «Крылат­ское» – сплошь и рядом многочисленные развлекательно-игровые заведения, задача которых – укрыть от государственной казны свои а-а-агроменные прибыли.

Кстати, в распоряжении нашей редакции оказался и сам Акт проверки земельного участка №9070548 от 15 мая 2007 г., исключительно на основании которого было сделано такое удивительное заключение. Оказалось, там нет ни слова ни о «казино», ни об отелях, а сам акт обследования некой площади в 29 400 кв. м не имеет никакого отношения к территории гольф-клуба в «Крылатском», который занимает, как известно 520 тыс. кв. м бывших бросовых московских земель. О событиях вокруг данного спортивного сооружения мы уже рассказывали в расследовании «Власть удобного применения» в №44(78) нашей газеты. Поскольку именно этот документ лег в основу тех решений арбитражных судов, о которых рассказывали «Аргументы неделi», происшедшее сильно смахивает на судебную ошибку.

Зная, что сегодня это расследование нашей газеты стало предметом рассмотрения в Высшем арбитражном суде и Следственном комитете при Прокуратуре РФ, хотим обратить внимание руководства данных структур и на этот факт, и на результаты нашего журналистско-спортивного «обследования». А еще надеемся на то, что Федеральное агентство по физической культуре и спорту и Олимпийский комитет России в преддверии Олимпиады-2014 тоже скажут свое веское слово о том, что происходит в последнее время вокруг уникальных крылатских гольф-полей и других спортивных сооружений комплекса.