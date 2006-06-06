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Российские тайны – самые таинственные

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Виктор ПОСОШКОВ ]

Российские тайны – самые таинственные
Загадочные круги на полях

- МОЖНО ли утверждать, что стремление докапываться до самых сокровенных тайн человечества - часть российского менталитета?

- Действительно, по количеству членов (3 тыс.) «Космопоиск» - на 2-м месте в мире после близкой нам по духу японской организации (хотя японцы действуют только в одной стране, а группы «Космопоиска» - уже в 21 стране мира). Очень быстрыми темпами растут китайские организации, их с японцами объединяет стремление разглядеть в Природе еще никем не замеченные законы и немедленно использовать их на практике.

Тяга к разгадке тайн - это интернациональная черта, она присуща всем. Есть и различия. Восточный менталитет - использовать таинственное себе во благо, западный - извлечь из Тайны коммерческую выгоду. Наш, российский, - когда таинственное влечет абсолютно бескорыстно. Десятки тысяч русских людей ездили, ездят и будут ездить в эпицентр Тунгусского взрыва 1908 г., абсолютно не задумываясь, какую они из этого извлекут пользу. Таких падений и чудовищных взрывов на Земле с тех пор было всего два. Один в 1933 г. в Бразилии. Сколько бразильцев бросили работу на своих фазендах и отправились искать эпицентр? Ответ - ноль!

- По разным критериям у России свое место в мире. В каком ряду она по необъяснимым и аномальным явлениям? Случаются ли у нас, скажем так, чудеса чаще, чем у других, реже или в среднем столько же?

- У нас вышел двухтомник «Эн­цик­лопедия загадочных мест России» и «Энциклопедия загадочных мест Земли». Первый том - больше! Но на самом деле причину того, что «Россия загадочнее остального мира», я вижу в том, что материал исследований у нас в основном свой, отечественный, проверенный, без примеси западных дутых сенсаций.

Если говорить о самых загадочных событиях, то в XX веке - это Тунгусский взрыв, а в XXI - тоже «наш» Витимский взрыв (2002 год). Не думайте, что если о нем мало пишут и мало «раскручивают», то и внимания он не стоит. Во-первых, большое видится на расстоянии. А во-вторых, западным источникам наши СМИ традиционно уделяют больше внимания.

Если западная пресса пишет, что «американская экспедиция отправится на поиски Ноева ковчега в 2006 г.», то и наши эти сообщения бездумно перепечатывают. Но забывают, что первыми нашли так называемый «араратский ковчег» и привезли образцы опять-таки мы (экспедиция «Космопоиска» 2004 года).

- Существует ли какая-нибудь «российская» специфика необъяснимых явлений, зафиксированных на территории нашей страны?

- Вряд ли она ярко выражена. Полтергейст он и в Африке полтергейст. Внешне кажется, что в Англии и привидения «круче», и НЛО чаще летают, и круги на полях в гораздо больших количествах. У нас, конечно, все скромнее. Только учтите, свыше половины кругов в Англии (по оценкам самих англичан) - подделки, привидения - это часть рекламной раскрутки продаваемых помещений, и даже НЛО участвуют в раскрутке новых изданий. По мере сил мы следим за достоверностью информации.

- Какой уголок нашей необъятной страны наиболее всего подвержен аномальным явлениям?

- Нижнее Поволжье, Кав­каз, Урал, Прибайкалье. Есть самые разнообразные рейтинги: по числу сообщений в СМИ (на первом месте - Молебский треугольник в Пермской области), по числу экспедиций (Аркаим в Челябинской области), по количеству жертв (Гора Мертвецов в Свердловской области) и так далее. А наиболее часто посещаемые НЛО аномальные зоны в России - Медведицкая гряда в Волгоградской области. Там же, кстати, и шаровые молнии чаще всего встречаются.

- Сколько экспедиций провел «Кос­мопоиск»?

- Сейчас выезжаем в экспедицию номер 335. Вот только несколько наших дел за май: 332-я - экспедиция на Синай, искали пещеру Моисея. Кажется, нашли, привезли образцы. В 333-й искали останки «Царь-танка» у нас в Подмосковье. Тоже нашли! А в­‑334-й пытались исследовать подземные города в Крыму. Погода помешала...

- Помимо необъяснимых находок, ощущали ли вы что-то необъяснимое на собственной, так сказать, шкуре?

- На Арарате только чудо спасло, когда висел над пропастью. На Синае переболел «проклятьем фараона», после этого заново учился ходить... На Горе Мертвецов едва не погубило «проклятье Золотых ворот». На Бросно нас чуть не заглотило «чудовище озера Бросно», еле успели отплыть... На Колыме возле загадочного Лабынкыра меня окружили волки, всю ночь жег костер, чтобы не заснуть. А уж сколько раз медведи встречались - не сосчитать. Даже жертвы были - один из косолапых японца съел, почему съел - не знаю, просто залез в палатку и слопал, а меня до этого - вежливо пропускал, когда встречались на тропе. Одним словом, было бы желание, можно было бы рассказать столько мистических историй, что хватит не на одну книгу. Собственно, я уже и написал около 30 книг.

- И какой сделали вывод?

- Любая мистика - непонятая закономерность! В некоторых случаях, благодаря тому что оставались в живых, эту самую мистику удавалось распознать. На том же Бросно, кстати, можно вполне по-настоящему погибнуть, и внешне это будет выглядеть точь-в-точь как нападение чудовища. Но благодаря тому что мы вовремя отплыли, опознали «хищника» - им оказалось гидратное дно. Легенды о чудовище не врали, оно есть, но называется уже по-научному.

- Какое из известных аномальных явлений, на ваш взгляд, сегодня самое актуальное?

- Круги на полях. На днях выезжаем в экспедицию в Краснодарский край. По нашей картотеке в СССР и России нами было изучено и запротоколировано 111 кругов и пиктограмм на полях. Колоссальнейший материал! У скептиков после знакомства с ним пропадает дар речи. А газеты в разделе «Разное» по-прежнему печатают западные заметки типа «Два пенсионера подделали круг на поле, желая получить премию королевы». Настоящие круги от подделок отличаются так же, как космические ракеты «Восток» от китайских фейерверочных ракет. Если разгадать эту Тайну с большой буквы, вопрос о том, одиноки ли мы во Вселенной, возможно, удастся разрешить.

- Читал, что в 1999-2000 гг. с помощью белозерского краеведа А.Г. Лапина удалось найти удивительный «Курган Синеуса» - легендарное место, которое, согласно преданиям, таит в себе «спасение России» и которое можно вскрывать «только в крайнем случае». Не пора ли его вскрыть?

- С тех пор старики нам рассказали еще о паре таких мест. Не вскрываем принципиально. В земле надежнее.

- Ваш прогноз: участятся аномальные явления в России и мире или все останется на прежнем уровне?

- Необъяснимое было, есть и будет. Не в наших силах уменьшить его или увеличить. Наша задача - уменьшить количество непонятого за счет опознанного, «прирученного» и, как говорили раньше, «используемого на благо народного хозяйства»...

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