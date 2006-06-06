Братская Украина готовит газовую войну

С ПОДАЧИ украин­ских информационных агентств, на днях было запущено сообщение о том, что Россия и Украина якобы объединились против Туркменистана, отстаивая достигнутые ранее цены на газ. На самом деле никакого сговора дружить против туркменбаши нет.

Сапармурат Ниязов предложил Москве газ по 100 долл. за тысячу кубов. Понимая, что эта цена убийст­венна для Киева, который и без того задолжал «Газпрому» без малого 600 млн. долл., «Газпром» отказался от этого предложения. Тем самым проявил добрую волю и создал Украине комфортные условия для торгов с Туркменией. Но Киев вряд ли оценит этот дружественный шаг Москвы. Там затевают совсем иную крупную игру.

Американский посол в Киеве Уильям Тейлор прямо заявил: «Я приехал в Украину не с полными карманами денег, которыми можно помочь оплатить газовые счета». У Вашингтона другой взгляд на развитие событий: окончательно вбить осиновый клин в отношения между Украиной и Россией. И сделать это должна Юлия Тимошенко.

Сегодня уже очевидно, что США списали «никакого» Ющенко и сделали ставку на харизматичную и неприкаянную Юлию Тимошенко. Как стало известно из источников в Госдепе, решающую роль сыграло неугомонное желание г-жи Тимошенко стать хозяйкой страны, подчинив своим бизнес-интересам все: экономику, финансы, силовые структуры и правоохранительные органы. Таким человеком легче манипулировать, постоянно держа морковку в зоне его (в данном случае, ее) обоняния. Именно на этом и сыграл посол США в Украине, выдвинув Тимошенко в премьеры и тем самым накрепко привязав ее к себе. Мало кто знает, что посол фактически приказал супруге г-на Ющенко, американской гражданке, повлиять на мужа и снять эмбарго на назначение «дамы с косой» премьер-ми­нистром.

Ю. Тимошенко - политик циничный, прагматичный, но умный. Наверняка ей известно о том, что будущий спикер Рады и близкий к украинскому президенту Петр Порошенко заявил в узком кругу, что премьерша должна прийти на финансово-экономические руины и за полгода «сломать себе шею».

Юлия Владимировна понимает, что это возможно. Ей придется с боем переориентировать финансово-промышленные активы в пользу своего клана. Это по­требует времени и сил. А зима не за горами. Что дать народу взамен тепла и хлеба? Зрелищ! И их будет сполна.

Согласно отработанному плану, уже в сентябре нач­нется массированная атака на Россию, которую будут обвинять ни много ни мало - в геноциде украинского народа. К ноябрю Тимошенко поручено отмобилизовать народ против внешнего врага, который хочет поставить Украину на колени. Понятно, что этот «враг» сидит в Кремле.

Истерика по поводу газового удушения украинской независимости и демократии «тоталитарной Россией» выйдет на пик к концу ноября, когда от тепла будут отключаться дет­сады, больницы, роддома и другие объекты подобного рода, оказывающие мощнейшее эмоциональное воздейст­вие. Подчеркнем, эти отключения уже спланированы в рамках предстоящей газовой войны. 30 ноября, как свидетельствуют наши источники, Украина обратится с эмоциональным пламенным призывом к мировому сообщест­ву с требованием укротить «газового агрессора» и заставить его пойти на уступки украинской власти. Заявление это сделает сама Юлия Владимировна. Примечательно, что накану­не пройдет мощная информационная атака на людей из ближайшего окружения В. Путина, которых представят истинными хозяевами «Газпрома» и создаваемого некоего мирового газового консорциума и т.д. и т.п.

В первой декаде декабря в Украине объявят чрезвычайное положение. После этого начнется беспрецедентный по объемам несанкционированный отбор российского газа из европейской трубы. Вашингтон тут же заявит о поддержке позиции Украины, выдав воровст­во европейского газа за вынужденную меру противодействия антиукраинской энергетической политике Кремля. По замыслу, после столь мощной пропагандистской кампании и безусловной поддержки США Европа вынуждена будет проглотить факт воровства огромных объемов российского газа Украиной, то бишь кланом Тимошенко. Примечательно, что предполагается несанкционированно отобрать столько газа, чтобы прилично заработать еще и на реэкспорте. И в этом масштабном аферизме вся Юлия Тимошенко с ее обаянием, безудержностью, сокрушительным напором и колоссальной безответственностью.

Самое отвратительное в этом плане для России то, что он реален. Политика двойных стандартов в мире процветает. Москве будет не просто доказать, что украинские дети станут замерзать в роддомах от того, что их многократно обокрала «оранжевая» власть, а не потому, что Россия плохая.