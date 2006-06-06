Бомба под саммит. Конец группировки

Возможно, наши читатели раскрыли самое громкое убийство прошлого года

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ публикацию сенсационного расследования о преступлениях банды Боровикова-Воеводина, несколько лет державшей в страхе Санкт-Петербург. В прошлом номере мы рассказали, как группировка совершила убийство таджикской девочки Хуршеды Султоновой (до этого уже считавшееся «раскрытым»), ученого Николая Гиренко и собиралась провести серию взрывов во время встречи глав государств «Большой восьмерки» в июле этого года.

Также мы напечатали фотографии из электронного архива банды. Рядом с Николаем Сванидзе, Еленой Хангой, Владимиром Познером, которых, судя по всему, Боровиков и Воеводин наметили в свои будущие жертвы, были напечатаны две фотографии с пометками «ликвидирован». На одной из них - Николай Гиренко, в убийстве которого уже признались бандиты. На другой - музыкант, имя которого на момент публикации ни мы, ни правоохранительные органы не знали. Мы обратились к нашим читателям: кто этот парень на фотографии?

Буквально на следующий день в редакцию позвонили и написали десятки людей. Они узнали в человеке на фотографии Тимура Качарава, убитого в ноябре прошлого года прямо на площади Восстания. Тогда это наглое и подлое преступление (на двоих парней напали человек 10 с ножами и стали сразу, без разговоров убивать) всколыхнуло не просто весь Питер, - всю страну. Мотив убийц был насколько очевидным, настолько и диким: 20-летний панк-музыкант, студент философского факультета Тимур Качарава громко называл себя антифашистом и КОРМИЛ БЕЗДОМНЫХ, которых всевозможные неонацисты считают «отбросами общества».

Ознакомившись с делом банды Борови­кова-Воеводина, по­нима­ешь: эти подонки вполне были способны убить человека только за то, что он помогал обездоленным.

Если подтвердится, что и смерть Тимура Качарава на совести этих бандитов, то наша газета с помощью читателей поставит точку в самом громком преступлении, совершенном в прошлом году в Санкт-Петербурге. Мы уже сообщили о том, что на фотографии именно Тимур, следст­венной бригаде, которая ведет дело банды Боровикова-Воеводина.

«Я больше не вернусь никогда...»

СВОИМ рядовым боевикам - Ростиславу Гофману и Алексею Головченко - лидеры банды сказали, что идут в лес обсуждать ближайшие планы и заодно совершить налет на расположенный в лесу «городок» цыган. На самом деле Воеводин и Боровиков решили провести акцию устрашения - убить своих... В глубине леса заранее была выкопана большая могила.

Причины убийства Ростислава Гофмана и Алексея Головченко со стороны выглядят запредельной дикостью. Ростислав, мол, еврей. Значит, не настоящий «ариец» (правда, раньше бандитов это не смущало). А Алексей - «слабый, может предать».

Ростислав Гофман когда-то входил в группировку «Шульц-88». Чтобы заверить своих новых «товарищей» в преданности, он даже сделал на руке наколку - «заводной апельсин» (своего рода визитную карточку банды Боровикова-Воеводина.) Но несмотря на это, Гофман понимал, что обречен. Отец Ростислава, Юрий Гофман, рассказал нам, что, уходя утром из дома, его сын оставил в почтовом ящике записку с 12 фамилиями. И еще накануне, когда он встречался со своей девушкой Настей, предупредил ее: «Если я завтра не вернусь домой, то не вернусь уже никогда»...



После того как Боровиков и Воеводин выстрелили в Гофмана и в Головченко, остальные члены банды стали бить их тела ножом. Главари хотели повязать своих «солдат» кровью, чтобы никто никого уже никогда не «сдал». Но этим ритуальным убийст­вом Боровиков и Воеводин только надломили костяк группы. Двадцатилетние боевики как будто увидели собст­венную смерть, и с этого дня стали бояться даже друг друга. Один из них, Кирилл, видимо, после этого решил порвать с бандой. Он показал могилу Гофмана и Головченко, рассказал о готовившихся группировкой взрывах во время саммита сотрудникам питерского «Агентство журналистских расследований».

...Родители Ростислава Гоф­мана вернулись из отпуска, нашли в почтовом ящике оставленный их пропавшим сыном список. И немедленно отнесли его в милицию.

Через несколько дней в прокуратуру вызвали Воеводина и Боровикова. Покойный Ростислав Гофман как будто достал их из могилы - почти. Но обоих, как в случае с убийством таджикской девочки Хуршеды Султоновой, допросили и вновь отпустили.

А список, говорят, теперь никто не может найти. Потеряли где-то.

«Ружье выстрелило»

СЕЙЧАС следствие по раскрытию преступлений банды Боровикова-Вое­водина курирует губернатор Санкт-Петербурга Валентина Мат­виенко. Кстати, день рождения у Валентины Ивановны - 7 апреля. В этот день группировка вновь демонстративно бросила вызов власти. Как выяснилось, в последний раз.

Мы нашли человека, который был рядом с сенегальским студентом Института связи имени Бонч-Бруевича Самбой Лампсаром в ночь его гибели. Мишель Танобиан - студент из Кот-д'Ивуара - был единственным, кто сумел разглядеть лицо убийцы:

«Самба сразу умер. Убийца хотел убить именно черного. До нас проходили белые ребята, он их пропустил. Мне теперь не просто страшно, мне очень страшно. Ведь киллер знает, что я видел его лицо».

Наша съемочная группа обнаружила, что на доме напротив того места, где убили сенегальского студента, установлены камеры наружного наблюдения одной коммерческой фирмы. Киллер, вероятно, этого не знал. На видеозаписи видно, как из арки появляется человек с карабином «Сайга», стреляет и скрывается в той же арке. Там он бросит свое оружие, пробежит сквозь дворик и сядет в машину напарника. Лица убийцы на пленке не видно.

...Первым подозреваемым оказался Алексей Кутарев - живущий в доме напротив арки, из которой выбежал киллер. Оперативники нашли на улице пустую бутылку из-под пива, на которой были отпечатки его пальцев. Алексея арестовали, потому что он уже сидел когда-то по статье за незаконное хранение и ношение оружия. Но свидетель Мишель Кутарева не опознал. Как мне рассказал Алексей, его не били и взять на себя чужую вину не просили. Просто продержали неделю за решеткой...

Именно брошенный киллером на месте убийства карабин «Сайга» с вырезанными на корпусе надписями «скинхед», «хайль Гитлер» и «смерть неграм» привели оперативников к Алексею Воеводину (по прозвищу СВР - «Сделано в России»). Следствию в руки попали сделанные в прошлом году фотографии лидера бандитов с этим оружием. Задерживать Воеводина не пришлось - к этому моменту он уже сидел в СИЗО «Кресты». Но... не за убийства, а за ограбления почтовых отделений, совершенные четыре года тому назад!

А в апреле репортеры «Агент­ства журналистских расследований» передали в МВД и прокуратуру всю имеющуюся у них информацию. Тогда спецслужбы получили подтверждения своих оперативных данных и начали проводить аресты членов группы Боровикова-Вое­водина. Было задержано восемь человек, среди которых - Андрей Малюгин, успевший приобрести тротил для проведения взрывов во время саммита «Большой восьмерки», и Александр Втулкин, угрожавший убийством лично Валентине Матвиенко.

Следы привели ко второму главарю банды, Дмитрию Боровикову, который еще оставался на свободе. 18 мая на задержание Дмитрия приехали оперативники сразу нескольких подразделений питерской милиции. Боровиков сидел во дворе на скамейке, когда увидел окруживших его людей в штатском, и сразу понял: за ним пришли.

Оперативники знали - в кармане у Боровикова нож. Первый, предупредительный выстрел был сделан в воздух. Второй, как только Боровиков вскочил, - в голову.

Один из соседей втайне от оперативников вел видеозапись. Мы ее нашли. Боровиков 30 минут ждал скорой и умер, так ничего и не сказав. Но при обыске было найдено оружие и дневник Боровикова с датами нападений и указанием жертв. Например: число и - «студент из Греции»...

Боровикова хоронили в закрытом гробу. Пришли около 20 человек, но никого - из «товарищей по борьбе». В этот день в истории банды можно было бы поставить точку. Если бы не было доподлинно известно, что у Боровикова остались на свободе последователи, которые не пришли на кладбище именно потому, что ушли в подполье...

О раскаянии

КОГДА члены банды будут задержаны и окажутся в питерских «Крестах», их лидер Алексей Воеводин напишет письмо на волю своим оставшимся на свободе «соратникам по борьбе». Цитата: «Единственной ниточкой, приведшей к разоблачению нашей группировки, стали мобильные телефоны. Опасайтесь их, не берите с собой на акции».