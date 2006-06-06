//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Бомба под саммит. Конец группировки

В Питере обезврежена банда, из-за которой город на Неве стали называть «столицей русского фашизма»

№ 9(9) от 06.06.2006 [«Аргументы Недели », Андрей КАЛИТИН, специальный корреспондент программы «СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ» Первый канал ]

Бомба под саммит. Конец группировки
Тимур Качарава

Возможно, наши читатели раскрыли самое громкое убийство прошлого года

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ публикацию сенсационного расследования о преступлениях банды Боровикова-Воеводина, несколько лет державшей в страхе Санкт-Петербург. В прошлом номере мы рассказали, как группировка совершила убийство таджикской девочки Хуршеды Султоновой (до этого уже считавшееся «раскрытым»), ученого Николая Гиренко и собиралась провести серию взрывов во время встречи глав государств «Большой восьмерки» в июле этого года.

Также мы напечатали фотографии из электронного архива банды. Рядом с Николаем Сванидзе, Еленой Хангой, Владимиром Познером, которых, судя по всему, Боровиков и Воеводин наметили в свои будущие жертвы, были напечатаны две фотографии с пометками «ликвидирован». На одной из них - Николай Гиренко, в убийстве которого уже признались бандиты. На другой - музыкант, имя которого на момент публикации ни мы, ни правоохранительные органы не знали. Мы обратились к нашим читателям: кто этот парень на фотографии?

Буквально на следующий день в редакцию позвонили и написали десятки людей. Они узнали в человеке на фотографии Тимура Качарава, убитого в ноябре прошлого года прямо на площади Восстания. Тогда это наглое и подлое преступление (на двоих парней напали человек 10 с ножами и стали сразу, без разговоров убивать) всколыхнуло не просто весь Питер, - всю страну. Мотив убийц был насколько очевидным, настолько и диким: 20-летний панк-музыкант, студент философского факультета Тимур Качарава громко называл себя антифашистом и КОРМИЛ БЕЗДОМНЫХ, которых всевозможные неонацисты считают «отбросами общества».

Ознакомившись с делом банды Борови­кова-Воеводина, по­нима­ешь: эти подонки вполне были способны убить человека только за то, что он помогал обездоленным.

Если подтвердится, что и смерть Тимура Качарава на совести этих бандитов, то наша газета с помощью читателей поставит точку в самом громком преступлении, совершенном в прошлом году в Санкт-Петербурге. Мы уже сообщили о том, что на фотографии именно Тимур, следст­венной бригаде, которая ведет дело банды Боровикова-Воеводина.

«Я больше не вернусь никогда...»

СВОИМ рядовым боевикам - Ростиславу Гофману и Алексею Головченко - лидеры банды сказали, что идут в лес обсуждать ближайшие планы и заодно совершить налет на расположенный в лесу «городок» цыган. На самом деле Воеводин и Боровиков решили провести акцию устрашения - убить своих... В глубине леса заранее была выкопана большая могила.

Причины убийства Ростислава Гофмана и Алексея Головченко со стороны выглядят запредельной дикостью. Ростислав, мол, еврей. Значит, не настоящий «ариец» (правда, раньше бандитов это не смущало). А Алексей - «слабый, может предать».

Ростислав Гофман когда-то входил в группировку «Шульц-88». Чтобы заверить своих новых «товарищей» в преданности, он даже сделал на руке наколку - «заводной апельсин» (своего рода визитную карточку банды Боровикова-Воеводина.) Но несмотря на это, Гофман понимал, что обречен. Отец Ростислава, Юрий Гофман, рассказал нам, что, уходя утром из дома, его сын оставил в почтовом ящике записку с 12 фамилиями. И еще накануне, когда он встречался со своей девушкой Настей, предупредил ее: «Если я завтра не вернусь домой, то не вернусь уже никогда»...

После того как Боровиков и Воеводин выстрелили в Гофмана и в Головченко, остальные члены банды стали бить их тела ножом. Главари хотели повязать своих «солдат» кровью, чтобы никто никого уже никогда не «сдал». Но этим ритуальным убийст­вом Боровиков и Воеводин только надломили костяк группы. Двадцатилетние боевики как будто увидели собст­венную смерть, и с этого дня стали бояться даже друг друга. Один из них, Кирилл, видимо, после этого решил порвать с бандой. Он показал могилу Гофмана и Головченко, рассказал о готовившихся группировкой взрывах во время саммита сотрудникам питерского «Агентство журналистских расследований».

...Родители Ростислава Гоф­мана вернулись из отпуска, нашли в почтовом ящике оставленный их пропавшим сыном список. И немедленно отнесли его в милицию.

Через несколько дней в прокуратуру вызвали Воеводина и Боровикова. Покойный Ростислав Гофман как будто достал их из могилы - почти. Но обоих, как в случае с убийством таджикской девочки Хуршеды Султоновой, допросили и вновь отпустили.

А список, говорят, теперь никто не может найти. Потеряли где-то.

«Ружье выстрелило»

СЕЙЧАС следствие по раскрытию преступлений банды Боровикова-Вое­водина курирует губернатор Санкт-Петербурга Валентина Мат­виенко. Кстати, день рождения у Валентины Ивановны - 7 апреля. В этот день группировка вновь демонстративно бросила вызов власти. Как выяснилось, в последний раз.

Мы нашли человека, который был рядом с сенегальским студентом Института связи имени Бонч-Бруевича Самбой Лампсаром в ночь его гибели. Мишель Танобиан - студент из Кот-д'Ивуара - был единственным, кто сумел разглядеть лицо убийцы:

«Самба сразу умер. Убийца хотел убить именно черного. До нас проходили белые ребята, он их пропустил. Мне теперь не просто страшно, мне очень страшно. Ведь киллер знает, что я видел его лицо».

Наша съемочная группа обнаружила, что на доме напротив того места, где убили сенегальского студента, установлены камеры наружного наблюдения одной коммерческой фирмы. Киллер, вероятно, этого не знал. На видеозаписи видно, как из арки появляется человек с карабином «Сайга», стреляет и скрывается в той же арке. Там он бросит свое оружие, пробежит сквозь дворик и сядет в машину напарника. Лица убийцы на пленке не видно.

...Первым подозреваемым оказался Алексей Кутарев - живущий в доме напротив арки, из которой выбежал киллер. Оперативники нашли на улице пустую бутылку из-под пива, на которой были отпечатки его пальцев. Алексея арестовали, потому что он уже сидел когда-то по статье за незаконное хранение и ношение оружия. Но свидетель Мишель Кутарева не опознал. Как мне рассказал Алексей, его не били и взять на себя чужую вину не просили. Просто продержали неделю за решеткой...

Именно брошенный киллером на месте убийства карабин «Сайга» с вырезанными на корпусе надписями «скинхед», «хайль Гитлер» и «смерть неграм» привели оперативников к Алексею Воеводину (по прозвищу СВР - «Сделано в России»). Следствию в руки попали сделанные в прошлом году фотографии лидера бандитов с этим оружием. Задерживать Воеводина не пришлось - к этому моменту он уже сидел в СИЗО «Кресты». Но... не за убийства, а за ограбления почтовых отделений, совершенные четыре года тому назад!

А в апреле репортеры «Агент­ства журналистских расследований» передали в МВД и прокуратуру всю имеющуюся у них информацию. Тогда спецслужбы получили подтверждения своих оперативных данных и начали проводить аресты членов группы Боровикова-Вое­водина. Было задержано восемь человек, среди которых - Андрей Малюгин, успевший приобрести тротил для проведения взрывов во время саммита «Большой восьмерки», и Александр Втулкин, угрожавший убийством лично Валентине Матвиенко.

Следы привели ко второму главарю банды, Дмитрию Боровикову, который еще оставался на свободе. 18 мая на задержание Дмитрия приехали оперативники сразу нескольких подразделений питерской милиции. Боровиков сидел во дворе на скамейке, когда увидел окруживших его людей в штатском, и сразу понял: за ним пришли.

Оперативники знали - в кармане у Боровикова нож. Первый, предупредительный выстрел был сделан в воздух. Второй, как только Боровиков вскочил, - в голову.

Один из соседей втайне от оперативников вел видеозапись. Мы ее нашли. Боровиков 30 минут ждал скорой и умер, так ничего и не сказав. Но при обыске было найдено оружие и дневник Боровикова с датами нападений и указанием жертв. Например: число и - «студент из Греции»...

Боровикова хоронили в закрытом гробу. Пришли около 20 человек, но никого - из «товарищей по борьбе». В этот день в истории банды можно было бы поставить точку. Если бы не было доподлинно известно, что у Боровикова остались на свободе последователи, которые не пришли на кладбище именно потому, что ушли в подполье...

О раскаянии

КОГДА члены банды будут задержаны и окажутся в питерских «Крестах», их лидер Алексей Воеводин напишет письмо на волю своим оставшимся на свободе «соратникам по борьбе». Цитата: «Единственной ниточкой, приведшей к разоблачению нашей группировки, стали мобильные телефоны. Опасайтесь их, не берите с собой на акции».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

В Совфеде прокомментировали слова Трампа об ответных мерах на "глупость" Макрона

В Совфеде прокомментировали слова Трампа об ответных мерах на "глупость" Макрона

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил слова президента США Дональда Трампа об ответных мерах Вашингтона на "глупость" главы Франции Эммануэля Макрона.

//В мире

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

Евросоюз осудил решение руководства США вернуть смертную казнь

В Евросоюзе в пятницу, 26 июля, осудили решение федеральных властей Соединенных Штатов Америки о возобновлении приведения в исполнение смертных приговоров после шестнадцатилетнего моратория.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа, - сообщил глава Минэнерго РФ Новак

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа, - сообщил глава Минэнерго РФ Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа. Срок действия контракта истекает 31 декабря 2019 года.

//В мире

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Трамп пообещал ответить на "глупость Макрона" пошлинами на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп вечером в пятницу, 26 июля, намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на "глупость", совершенную президентом Франции Эммануэлем Макроном.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину гибели пчел в Башкирии и других российских регионах

Россельхознадзор назвал причину массовой гибели в этом году пчел в российских регионах, в том числе в Башкортостане. Причиной гибели пчел названа обработка полей пестицидами.

//Спорт

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом и стала шестикратной чемпионкой мира

Россиянка Юлия Ефимова завоевала золото чемпионата мира по водным видам спорта в заплыве на 200 метров брассом. Результат Ефимовой - 2 минуты 20,17 секунды. Российская пловчиха стала шестикратной чемпионкой мира.

//Общество

Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт, предупредили в ЦОДД

Тушинский тоннель в Москве закроют на ночной ремонт, предупредили в ЦОДД

В Москве в ночь с пятницы на субботу, 27 июля, из-за ремонта закроют для проезда автомобилей часть Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. С 1:30 до 5:00 мск.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

В сети обсуждают архивные фото, на которых Елизавета II "усыпана" бриллиантами

В сети обсуждают архивные фото, на которых Елизавета II "усыпана" бриллиантами

Пользователи социальной сети Instagram в пятницу, 26 июля, активно обсуждают архивные фотографии королевы Великобритании Елизаветы II, на которых она буквально "усыпана" бриллиантами и другими камнями.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Лолита Милявская пересчитала своих мужчин

Лолита Милявская пересчитала своих мужчин

Певица Лолита Милявская недавно рассталась с мужем Дмитрием Ивановым с которым они прожили девять лет. Артистка, известная как "женщина без комплексов", дала откровенное интервью Насте Ивлеевой.

//В мире

Трамп: торговое представительство США изучает возможность реформирования ВТО

Трамп: торговое представительство США изучает возможность реформирования ВТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 26 июля, заявил, что торговое представительство страны рассматривает возможность реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

//В мире

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну

Латвийский журналист, публицист Элита Вейдемане никак не оставляет без своего внимания посты в социальных сетях представителей Русского Союза Латвии.

//В мире

В Индии полиция арестовала четырех человек за избиение тигра-людоеда

В Индии полиция арестовала четырех человек за избиение тигра-людоеда

Правоохранительные органы разбираются с инцидентом, в котором был жестоко избит тигр. Жители одной из деревень напали на хищника, после того, как он напал на людей. Об этом сообщает британская Guardian.

//Шоу-бизнес

Поклонники восхищаются рельефными мышцами Кристины Орбакайте

Поклонники восхищаются рельефными мышцами Кристины Орбакайте

Поклонники Кристины Орбакайте восхищаются рельефными мышцами 48-летней певицы. На днях знаменитая российская артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок в эффектном наряде.

//Шоу-бизнес

Появились подробности, почему Аниту Цой увезли с фестиваля в Баку на "скорой" в больницу

Появились подробности, почему Аниту Цой увезли с фестиваля в Баку на "скорой" в больницу

Певицу Аниту Цой увезли с музыкального фестиваля в Баку на "скорой" с перевязанной ногой. О том, что 48-летнюю Цой экстренно госпитализировали в Баку, написали несколько СМИ.

//Новости партнеров

//Экономика

Власти Молдавии намерены добиваться от РФ скидки на газ

Власти Молдавии намерены добиваться от РФ скидки на газ

Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу заявил, что рассчитывает добиться скидки на российский газ в размере 25-30 процентов, учитывая тот факт, что республика является наблюдателем при ЕАЭС.

//Происшествия

В Казани поссорившиеся родители забыли на обочине годовалую дочь

В Казани поссорившиеся родители забыли на обочине годовалую дочь

На обочине дороги в Казани прохожие нашли годовалую девочку, которую забыли родители. Мать и отец ребенка поссорились и оставили малышку одну, заявили в пятницу в управлении МВД РФ по Казани.

//Происшествия

На северо-западе Москвы при строительстве метро обнаружили два боеприпаса времен войны

На северо-западе Москвы при строительстве метро обнаружили два боеприпаса времен войны

На северо-западе Москвы в пятницу, 26 июля, были обнаружены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Находка была сделана в ходе проведения земляных работ при строительстве метрополитена.

//Общество

Режим ЧС введен на участке дороги, обрушившемся после ливня и оползня в Сочи

Режим ЧС введен на участке дороги, обрушившемся после ливня и оползня в Сочи

Режим ЧС введен на участке автодороги, обрушившемся после ливня и оползня в Сочи, а также в районе происшествия. Из-за ливня в реку Псахе в Центральном районе города сошел мощный оползень и перекрыл русло реки.

//Культура

В Москве умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

В Москве умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

В Москве 26 июля утром после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Татьяна Анофриева. О кончине артистки сообщается на сайте Большого детского хора имени Виктора Попова.

//В мире

Дети и внуки 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия

Дети и внуки 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия

Дети и внуки 108-летней жительницы Великобритании Ады Хэллворт раскрыли секрет долголетия женщины. Накануне в честь дня рождения британки за большим столом собрались сразу три поколения ее семьи.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Уволенная из счетной палаты Татьяна Давыденко назвала версии лесных пожаров в Красноярском крае
2

В Хабаровском крае из-за пожара погиб ребёнок в палаточном лагере
3

Латвийский публицист: молодые русские загадят нашу страну
4

Дочь Ренаты Литвиновой в образе королевы покорила поклонников
5

Певица Лада Дэнс похвалилась фигурой в бикини и отдельно ножками

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры