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Морские «волки»

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Олег Утицин ]

Морские «волки»

Пират ХХI века

В МИНУВШИЙ понедельник в Мособлсуд поступило дело об угоне пассажир­ского теплохода. И произошло это вовсе не во владениях начальницы «Триады» мадам Вонг, где-то в акваториях островного Китая, а совсем близко – в Подмосковье.

Здесь пиратом ХХI в. оказался моторист-рулевой Алексей Синячкин.

Как сообщили нашему корреспонденту в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, 31 августа моторист исполнял свои служебные обязанности так рьяно, что даже выпил на рабочем месте. А потом решил порулить за капитана. С места стоянки он вывел транспортно-пассажирский теплоход акционерного общества «Московский туристический флот».

И несмотря на то, что на реке быль штиль, Алексей со штурвалом не разобрался и посадил теплоход на откос Канала им. Москвы. По оценкам экспертов, ущерб от такого плавания превысил 238 тыс. рублей. Судить моториста будут за угон судна.

Мэрский диверсант

А В МУРМАНСКОЙ обл. заместитель мэра города Заозерска Игорь Сенин был признан виновным в том, что хотел взорвать в Кольском заливе нефтеналивное судно.

Сенину, по версии обвинения, предлагали 100 тыс. долл. за это дело. Попробуйте представить себе чиновника мэрии, который облачается в водолазный костюм и гребет ластами, пуская пузыри из акваланга, по акватории Кольского залива…

Тем не менее, по версии обвинения, Сенин собирался взорвать судно «Тейдер», или «Белокаменка».

Да еще самодельным взрывным устройством.

Вызвав экологическую катастрофу, подводный диверсант Сенин помог бы убрать с рынка морских перевозок ГСМ некую компанию в пользу другой аналогичной компании.

Для начала ему дали немного денег из обещанных – найти реального водолаза. Но такового найти не удалось. А заказчики перестали выходить даже на телефонную связь с вице-мэром Заозерска. В суде Сенин назвал обе фирмы, и схему подготовки взрыва тоже назвал.

По данным судебной экспертизы, осуществление теракта могло повлечь за собой гибель людей, спровоцировать экологическую катастрофу и нанести ущерб региону в размере более 600 млн. рублей.

На заседании суда бывший вице-мэр полностью признал свою вину, однако заявил, что взрыв готовил потому, что был запуган фирмой-заказчиком. В отношении этой компании следствие выделено в отдельное производство.

Вице-мэра суд приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за подготовку взрыва нефтяного судна, незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов.

А волны бушуют и плачут…

ПОКА в судах бушуют людские страсти, волны Азовского моря играют серьезнее. Там 26 ноября столкнулись российский теплоход «Барон» с грузом металлоконст­рукций и мальтийское судно «Натали», перевозившее металлолом. Оба судна получили лишь незначительные повреждения.

Стихия!...

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