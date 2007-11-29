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Смерть капитана Няго

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Смерть капитана Няго

Инспектора зарезали на рельсах

ЕСЛИ ведущих психологов и специалистов по пси-технологиям у нас стали умерщвлять 5–6 лет назад, то за атомщиков кто-то взялся серьезно и основательно гораздо раньше…

Рувим Нуреев, главный инспектор по ядерной и радиацио­нной безопасности Минатома, летом 1996 г. находился в командировке в Новосибирске.

– Инспектор выполнял задание государственной важности. 21 июня разрезанное тело главного инспектора Нуреева нашли на железнодорожных путях, – вспоминает доктор технических наук, депутат Госдумы (1995–2003 гг.) Иван Никитчук. – Смерть представили как самоубийст­во, но родственники Нуреева отказались в это поверить: у инспектора не было причин, чтобы бросаться под поезд. Убийство не раскрыто.

В январе 2000 г. ушел из жизни первый заместитель министра по атомной энергии Александр Белосохов. Он как будто бы погиб в результате несчастного случая: катался на снегоходе. Уголовное дело по факту покушения на убийство (первоначально присутствовала и такая версия) возбуждать не стали.

Известный физик-ядерщик Лев Максимов утверждает, что Белосохов был одним из главных ответчиков перед думскими комиссиями по «урановой сделке». На Льва Максимова, который изобрел экологически чистые подземные АЭС, напали в июле 1999 года.

– Был поздний час, когда я вошел в метро, – вспоминает Лев Николаевич. – Меня ударили по голове и с помощью электрошока попытались отключить сердце.

Максимов не погиб потому, что наемные убийцы приставили к его телу электроды «неграмотно» с медицинской точки зрения.

Смерть на дороге

13 МАЯ 2001 г. в автокатастрофе погиб вице-президент концерна «Росэнергоатом» Евгений Игнатенко.

Он скончался от полученных травм по пути на Калининскую АЭС. Причем столкновение было лобовым… Машина, виновная в аварии, с места происшествия скрылась. К слову, у Игнатенко был затяжной конфликт с одним из руководителей Минатома.

Евгений Игнатенко – доктор технических наук, дейст­вительный член РАЕН с 1973 г., работал на Кольской АЭС начальником физической лаборатории. В октябре 1986 г. назначен генеральным директором объединения «Комбинат» (город Чернобыль), созданного для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. При создании в 1992 г. «Росэнергоатома» Игнатенко назначен руководителем исполнительной дирекции. С января 1997 г. – генеральный директор концерна.

Гибель Игнатенко классифицировали как несчастный случай.

Смерть в подъезде

МАРТ 2003 года. Убит доктор технических наук, профессор Бугаенко (генеральный директор Международного центра по ядерной безопасности Минатома РФ). Труп 68-летнего Бугаенко с черепно-мозговой травмой был обнаружен в подъезде дома №44 на Ленинском проспекте Москвы.

Убийство Бугаенко произошло вскоре после визита в Москву заместителя госсекретаря США Джона Болтона, отвечающего за вопросы конт­роля за режимом нераспространения ядерного оружия. В центре внимания на переговорах, которые Болтон вел в Москве, была программа российско-иранского сотрудничества в ядерной области. Высокопоставленный американский дипломат прибыл в Москву вскоре после того, как США обнародовали спутниковые снимки секретных иранских ядерных объектов.

Убийство профессора Бугаенко напрямую связывают с иранским ядерным досье.

Курские «соловьи-разбойники»

ДЕКАБРЬ 1997 года. B Москве убит заместитель директора Курской АЭС по коммерческим вопросам Владимир Хохлов. Убийство не раскрыто.

Дважды в 1997 г. жертвой разбойного нападения был главный бухгалтер Курской атомной станции Виктор Кошуба. Он остался жив.

Но пока убивают честных и неподкупных, те, кто пробрался на теплые атомные места, продолжают грабить страну. С санкции прокурора Курской обл. арестован заместитель директора Курской АЭС Владимир Боев. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и присвоении имущества. Боев никак не смог вспомнить на допросе, сколько у него гаражей, – то ли 28, то ли 30.

Осенью 2000 г. Федеральная служба налоговой полиции возбудила уголовные дела в отношении нескольких должностных лиц Курской АЭС. Дела были возбуждены в связи с уклонением от уплаты налогов. В апреле 2001 г. Владимир Бунчук – бывший заместитель экс-губернатора Курской обл. Александра Руцкого – приговорен к четырем годам заключения за злоупотребление служебным положением.

Февраль 2004 года. Убит заместитель директора КАЭС Борис Хохлов (однофамилец Владимира Хохлова, убитого в 1997 г.).

Каратист Няго

В МАЕ 2006 г. внезапно скончался президент ОАО «ТВЭЛ», капитан первого ранга в отставке Александр Няго. Он родился в Ленинграде. В 1972 г. окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского по специальности «Атомные реакторы подводных лодок». Более 20 лет проходил службу на кораблях, в штабе соединения подводных лодок Северного флота и на Ленинградской военно-морской базе. С августа 2001 г. – президент ОАО «ТВЭЛ». Няго шел 58-й год. Он был теннисистом и каратистом. Но умер «от продолжительной болезни».

Мы продолжаем терять наши лучшие умы. Следствие – чаще всего – заходит в тупик. Нет ни очевидцев, ни мотивов преступления. Почему же они погибают десятками? И еще при очень странных обстоятельст­вах? Кто их убивает? Опять вопросы и для Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Для ФСБ и СВР РФ.

Справка «АН»

ТВЭЛ – одна из крупнейших в мире компаний по добыче урана и производству топлива для АЭС. Компания поставляет топливо не только для российских атомных станций, но и для АЭС Восточной Европы и стран СНГ.

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