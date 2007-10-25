«Скальпель» и «Арабель» в сплошном тумане

«Приключения тихоходной «Арабели» (16 августа) и «Фантом «Скальпеля» навсегда покинул небо?» (27 сентября) – так назывались две сенсационные статьи нашего издания. Первая рассказывала о сомнительном контракте Росатома и французской группы АЛЬСТОМ (из-за чего наш отечественный производитель атомных турбин может «загнуться» окончательно). Вторая – о незавидной судьбе российского военного летающего госпиталя «Скальпель», который был демонтирован. И на все вопросы – почему это было сделано и, самое главное, когда страна получит новый летающий госпиталь, военные отделываются либо отписками, либо – что совсем уж удивительно – угрозами судебных исков. Что же изменилось после публикаций?

Тихие похороны



СНАЧАЛА – хорошая новость: профессор Игорь Острецов, который был уволен из ВНИИ атомного машиностроения после того, как подверг резкой критике политику г-на Кириенко, решением суда восстановлен на работе. Поздравляем.

Далее, по информации некоторых ученых-атомщиков, следователи ФСБ заинтересовались публикацией материала в «АН» «Приключения тихоходной «Арабели». Несколько атомщиков уже встречались со следователями и излагали свою точку зрения на соглашения Рос­атома и французской группы АЛЬСТОМ.

Что касается летающего военного госпиталя: «Аргументам неделi» удалось обнаружить его остов – самолет ИЛ-76МД (максимальной дальности. – «АН»). Бывший «Скальпель» находится на территории военного аэро­дрома «Чкаловский». Эту информацию нам подтвердил и известный летчик-испытатель первого класса Геннадий Скибин. Тот самый Скибин, который испытал за свою долгую полетную жизнь сотни самолетов и подготовил немало первоклассных учеников.

– Я глазам не поверил, когда увидел на страницах «Аргументов неделi» материал о горькой судьбе «Скальпеля», – признался Геннадий Георгиевич в нашем разговоре, – я ведь был тем летчиком-испытателем, который первым поднялся на борт летающего военного госпиталя. И было это в Ташкенте, на опытном летном поле Авиационного производственного объединения им. Валерия Чкалова. И поверьте, даже я не знал, что со «Скальпелем» обошлись так жестоко. Его просто тихо похоронили.



Кому из генералов верить?



«СКАЛЬПЕЛЬ» оставил о себе добрую память: более 20 лет он вылетал в горячие точки. Все попытки «АН» найти «концы» конца «Скальпеля» наталкиваются на сопротивление офицеров ВВС и военного госпиталя им. Бурденко. Если «Скальпель» был списан из-за обветшания, почему военные не говорят об этом вслух? Более того, генерал медицинской службы, начальник Главного военно-медицинского управления МО Игорь Быков собственноручно поставил резолюцию на одном из документов: «Скальпель» не летает. Оборудование снято». Но другой генерал медицинской службы, начальник военного госпиталя им. Бурденко Игорь Максимов в разговоре с журналистом «АН» (уже после публикации материала) утверждает, что военный госпиталь базируется на аэродроме «Чкалов­ский»; хирургическое оборудование находится внутри самолета. «Скальпель» готов взлететь! Далее генерал Максимов пригрозил «Аргументам неделi» судебным иском за искажение информации и за «иезуитский» стиль повествования… Кому верить?



А купят ли ВС новый «Скальпель»?



И ВОТ в редакцию пришел долгожданный официальный ответ из МО. Его переслал сотрудник пресс-службы МО Павел Житников.

Цитируем: «С августа 2004 г. самолет ИЛ-76МД «Скальпель» не эксплуатируется по причине истечения установленного межремонтного срока службы, а также неисправности ряда блоков и агрегатов летательного аппарата. Операционно-реанимационный комплекс с самолета демонтирован. В настоящее время в рамках Гос­оборонзаказа-2007 ОАО «Авиационный комплекс им. Ильюшина» выполняет ОКР по модернизации операционно-реанимационного самолета-лаборатории ИЛ-76МД «Скальпель» с завершением работ в 2010 году. Государственной поставкой вооружений-2015 ВВС РФ предусмотрена закупка нового самолета ИЛ-76».

Но вот незадача: журналист «АН» поинтересовался в ОАО им. Ильюшина ОКР по модернизации «Скальпеля». Ильюшинцы сильно изумились:

– Ничего-то мы про ОКР не знаем…

Опять появляются вопросы: почему военные снова темнят? Почему напускают туман?

Редакция же ставит одну-единственную задачу – вернуть стране сверхнеобходимую армии летающую машину с уникальным медицинским оборудованием на борту.

Редакция обращается к министру обороны России Анатолию Сердюкову.

Уважаемый Анатолий Эду­ардович! Известно, что с вашим приходом стало уделяться огромное внимание вопросу перевооружения армии. Сегодня серийно закупаются новые образцы, комплектуются батальоны, дивизионы и эскадрильи. Но почему же намертво встал вопрос о модернизации летающего военного госпиталя «Скальпель»?

Р.S. О результатах работы следователей ФСБ в стенах ВНИИ атомного машиностроения «Аргументы неделi» расскажут в ближайшее время.