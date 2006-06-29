«Булава» – наш новый аргумент

РАБОТЫ над доводкой твердотопливной «Булавы» и принятием ее на вооружение предстоит еще достаточно много, вплоть до конца 2007 года. Но испытания показали, что у страны появился реальный шанс на замену выработавших свой гарантийный срок жидкостных морских стратегических ракет.

Такой шанс особенно ценен, если вспомнить, что в ночь с 27 на 28 сентября 2005 г. сорвался очередной пуск стратегической ракеты РСМ-50 «Волна» с борта атомного подводного крейсера «Борисоглебск». Перед этим «осечки» с пусками той же ракеты с борта «Борисоглебска» были в июне 2005 года. А за год до того, во время учений на Северном флоте, за которыми наблюдал Владимир Путин, в феврале 2004 г., не вышла из шахты ракета подводной лодки «Новомосковск». Ракета же, пущенная с борта АПЛ «Карелия», потерпела аварию на 98-й секунде полета. Таким образом, успех испытательного пуска «Булавы» видится уже как последняя надежда на сохранение и укрепление морской составляющей стратегических ядерных сил России.

«Булавой» планируется оснастить строящийся сейчас на стапелях Северодвинского завода «Севмашпредприятие» атомный подводный крейсер четвертого поколения «Юрий Долгорукий». Первый корпус из серии в шесть субмарин заложили еще в 1996 г. в присутствии тогдашнего вице-премьера Анатолия Чубайса и мэра Москвы Юрия Лужкова. Глава столицы взял личное шефство над новым атомоходом, что должен был вступить в строй в начале ХХI века. Даже выделял на его постройку деньги из московского бюджета. Но лодка слегка не заладилась. «Подвела» ее твердотопливная ракета «Барк», что делали для серии «Борей» в Миасском КБ имени Макеева.

Все три испытательных пуска «Барка» оказались неудачными, и по решению Совета безопасности и тогдашнего министра обороны маршала Игоря Сергеева проект был закрыт. Создать для «Долгорукого» и его собратьев другую твердотопливную ракету под названием «Булава» поручили Московскому институту теплотехники (МИТ), известному своими подвижными и шахтными стратегическими ракетными комплексами «Тополь» и «Тополь-М». Под новую ракету пришлось переделывать прямо на стапеле и субмарину.

Правда, задача осложнялась тем, что МИТ никогда не делал морских стратегических ракет, стартующих из-под воды. А сделать это крайне трудно. Вода плотнее воздуха в восемьсот раз, и «пробить» ее слой в несколько десятков метров можно только специальным вышибным зарядом, что называют кавитатором, за которым, как вагон за паровозом, должна лететь ракета. Ни на миллиметр не приближаясь, ни на миллиметр не отставая. Так до сих пор стартовали и стартуют все жидкостные стратегические ракеты российского ВМФ. Конструкторы института теплотехники пошли другим путем. Их «Булава» выходит из-под воды без помощи кавитатора.

Подводный атомный крейсер даже не останавливается для производства пуска. Он идет под толщей воды, рассекая ее своим корпусом, из которого под огромным давлением вылетает сигара «Булавы». Тот, кто видел этот процесс по телевизору или на фотографии, мог заметить - она выходит из-под воды под углом к горизонту. Как бы поддаваясь встречному мощному водному потоку. Но потом вдруг выпрямляется, как ванька-встанька, включает стартовый двигатель, улетает в небо и дальше, к назначенной цели.

Более того, начав полет по баллистической кривой, боеголовка «Булавы» или несколько ее боеголовок вдруг может «провалиться» на траектории или совершить другой неожиданный противоракетный маневр. Она подлетает к цели не по баллистической экспоненте, а «змейкой».

Конечно, существует вопрос: а зачем нам все эти стратегические ракеты - «Булава-30» и «Тополь-М», которые требуют так много внимания, забот и денег? Да, мы не собираемся воевать ни с США, ни с НАТО, ни с Китаем, вернее, они не собираются воевать с нами. По многим причинам. В том числе и потому, что у нас пока есть эти «Тополя» и даже «Сатана», а скоро будет и «Булава». Никому не хочется, чтобы на его голову свалились ядерные боеголовки, тем более что защитить от них, как утверждает не только президент России, но и военные эксперты, не может ни одна система ПРО. Да и борьба с терроризмом в России, хотим мы это признать или нет, не превратила Чечню в Косово тоже по той же причине. Не стоит забывать, что и в «Большую восьмерку» нас приглашают не из-за достижений в экономике, укреплении демократии и прочих заслуг. У многих стран мира их уже значительно больше, чем у нас. С нами считаются исключительно благодаря тому, что у России есть семьсот с лишним стратегических ракет.

Пока «Булава» и «Тополь» остаются нашим единственным шансом на уважение в мировом сообществе в ближайшие годы. Других, к сожалению, маловато. Но мы будем стремиться к их созданию. А подводные атомные крейсера, вооруженные «Булавой», наземные подвижные и шахтные ракетные комплексы «Тополь-М»

и другие будут надежно защищать это стремление России к лучшей жизни.