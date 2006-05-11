Экстрасенсы на службе у больших боссов

Россия не представляет своей жизни без магов, колдунов и шаманов. Каждый третий гражданин нашей страны верит в колдовство или говорит, что «с магами не все так просто». Немудрено, что среди тех, кто доверяет колдунам, оказывается много «сильных мира сего».

БЕССМЕННЫЙ руководитель МЧС Сергей Шойгу никогда не скрывал, что его ведомство в работе использует советы астрологов. При МЧС в свое время была создана лаборатория экстрасенсов. Свой отдел магов был создан в Министерстве обороны еще тогда, когда им руководил Павел Грачев. Этот специализированный отдел, зарегистрированный как в/ч 10003, продолжает действовать и сегодня.

Известно, что Фонд эффективной политики Глеба Павловского (придворного кремлевского политтехнолога) активно привлекает к своей работе именитых астрологов. На короткой ноге с экстрасенсами находятся бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов и бывший полпред президента в Приволжском федеральном округе, нынешний глава Росатома Сергей Кириенко. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко – большая поклонница гороскопов. Иногда смотрит на звезды и лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов. У лидера ЛДПР Владимира Жириновского в штабе постоянно обитают несколько астрологов.

Не считают зазорным общаться с экстрасенсами и генералы из МВД. Более того, именно в структурах МВД России есть ВНИИ, экстрасенсы которого активно помогают милиции в розыске насильников, маньяков и убийц. В этом самом ВНИИ создан и работает отдел по разработке проблем психолого-криминалистического обеспечения раскрытия тяжких преступлений. Врачи-психотерапевты в милицейских погонах (многие из них являются еще и специалистами в области гипноза) активно привлекают к раскрытию преступлений экстрасенсов, медиумов и гипнотизеров.

К., полковник МВД:

— Обычно экстрасенсу передается какая-то вещь жертвы (это может быть предмет из одежды или фотография). Но если нет по каким-то причинам ни одежды, ни снимка, мы просто называем имя потерпевшего. Обычно тот следователь, который ведет дело, с экстрасенсом старается не сталкиваться, дабы тот не смог считать информацию, которую уже получил следователь.

И сегодня на материальном довольствии в спецслужбах России есть дипломированные люди с паранормальными способностями. Другое дело, что руководство ФСБ или МВД России никогда не сделает об этом громкого заявления.

А во что верит Путин?

Путин всей этой «волшебной» комарилье не доверяет. У Владимира Владимировича собственный исповедник, почти святой, в Псковской губернии.

Экстрасенсы и ЦРУ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ разведывательное управление (ЦРУ) США недавно призналось, что десятилетиями активно применяло в разведке экстрасенсов и ясновидящих. Именно американские пси-разведчики вычислили ядерный полигон в Семипалатинске (Семске, как его до сих пор называют физики-ядерщики). Его зафиксировали ясновидящие из подразделения стратегической разведки ЦРУ. Чуть позже они же нашли и китайский ядерный полигон в Лоп-Норе. ЦРУ тратило на деятельность пси-разведчиков 2 млн. долл. в год. Среди их заслуг – обнаружение заводов, производящих оружие массового уничтожения в странах «третьего мира». По сообщениям ряда источников, в этих случаях инспекторы ООН искали объекты именно по паранормальной наводке. И даже «супер-крот», агент КГБ Элдридж Эймс, который получил пожизненное заключение, был вычислен с помощью пси-разведки ЦРУ. Ясновидящий очень точно назвал приметы «супер-крота»: «Этот человек живет в пригороде Вашингтона, у него великолепный дом, очень красивая жена, скорее всего, латиноамериканка, и несколько дорогих автомобилей. И еще он любит цвет маренго (темно-серый)». Элдридж Эймс попался на какой-то досадной мелочи и в результате отправился в тюрьму Алленвуд.

Ельцин прислушивается к Грабовому

МОДУ иметь при себе собственного звездочета ввел первый президент России Борис Ельцин. На него работал целый штат экстрасенсов, военных астрологов и просто добрых волшебников. В окружение Бориса Николаевича входили военный астролог Бузинов, генерал-сенс Рогозин и доктор физико-математических наук Грабовой (тот самый, который обещал воскресить детей Беслана и недавно был арестован).

В 1990 г. автор этих строк организовал встречу первого помощника Бориса Николаевича Льва Суханова с молодым астрологом Александром Санжеревским. Надо думать, что тот в итоге немало повлиял на судьбы России, т.к. затем в течение 15 лет готовил для первого президента страны по два астрологических прогноза в день.

Генсеки доверяли магам больше, чем Политбюро

ВО ВРЕМЕНА Юрия Андропова в недрах КГБ были открыты курсы по астрологии. Да и сам Андропов, по воспоминаниям очевидцев, встречался с астрологом Сергеем Вронским.

Генсек Леонид Брежнев тоже любил общаться с гадалками. Он не имел ничего против составления гороскопов и всегда интересовался: а кто же проживет дольше, он, генеральный секретарь великой страны, или же Мао Цзэдун – «китайский Сталин»? Личный астролог Брежнева предсказал, что Леонид Ильич проживет дольше. И не обманул. (Кстати, предсказание даты смерти Мао Цзэдуна совпало вплоть до месяца: он умер 9 сентября 1976 г.)

Как астролог Гитлера оказал услугу Черчиллю

ЕЩЕ один очень любопытный факт: целый штат астрологов работал и на Адольфа Гитлера. Один из них (де Вилль) просчитал, что Гитлер сделал ошибку, когда напал на Россию на заходящей Луне. Это означало, что война для Германии может закончиться поражением. Испугавшись своего открытия, де Вилль укатил в Великобританию. И стал работать на Черчилля. Поскольку де Вилль был знаком с методами работы фюреровских астрологов, он и предсказал, что астрологи Гитлера спрогнозируют высадку союзных войск на Балканах. Черчилль, выслушав де Вилля, высадил десант в Нормандии. Для Адольфа Гитлера открытие нормандского фронта стал неприятным сюрпризом: он приказал расстрелять астрологов.

Сталин дружил с оккультистом

ОКАЗЫВАЕТСЯ, и Иосиф Джугашвили (Сталин) в свое время прислушивался к советам астрологов. В семинарии юный Сосо Джугашвили сидел за одной партой с Гурджиевым, ставшим одним из великих оккультистов своего времени. Этот человек с ранних лет занимался астрологией и магией. Он служил у тибетских лам, учился в центре суфийской науки. Гурджиев внимательно изучил гороскоп Иосифа Джугашвили и честно сказал ему: «Сосо, ты никогда не станешь вождем великой страны, пока не поменяешь свой гороскоп». И Сталин изменил дату своего рождения — «помолодел» на целый год, и в 1917 г. провел обряд инициации (вхождение в новый гороскоп). Но если человек взял на себя чужой гороскоп и чужую судьбу, то и умирать он должен был два раза, что и произошло: сначала Сталин умер как человек, а второй раз как великий деятель – после разоблачения «культа личности».