Печка в рукаве у министра обороны

В державных, да и рядовых умах по-прежнему царствует доктрина ядерного сдерживания. А тем временем, мало кто знает, что еще в СССР были наработаны различные комбинации применеия боевых и психотропных средств, которые могут испугать любого потенциального агрессора.

ИССЛЕДОВАНИЕ новых видов воздействий на людей, которые шли в военно-промышленном комплексе, привело к решению ряда оборонных проблем. Мы расскажем об одной из таких технологий, чтобы стало ясно: козырей в рукавах военных еще много, и соперничество держав не всегда укладывается в известную всем доктрину «ядерного сдерживания».



В ходе исследований выяснилось, что существуют возможности СВЧ-воздействий на электронику. Но особенно потрясающие результаты были получены при целевом СВЧ-воздействии на молекулярные связи в кристаллических материалах. При воздействии в пыль превращались самые прочные конструкции. И чем прочнее была конструкция, тем быстрее шло разрушение.



Воздействие на людей можно было бы описать так. У противника может возникнуть заданное психическое состояние. Это может быть депрессия, истерия или любое другое состояние, изложенное в учебнике по психиатрии. Подвешивается на парашюте излучатель, и войска на поле боя или мирное население целого города вырубается из нормальной жизнедеятельности.



Дальность действия излучателя зависит от источника энергии. Это может быть ядерный взрыв, и тогда ядерная бомба получает свою новую модификацию, которая названа радийной. Может использоваться химическая реакция или энергия движения. Например, энергия снаряда авиационной пушки. Нужно только ее ствол поместить в электромагнитную катушку и стрелять из нее магнитными сердечниками. Энергия в импульсе при этом будет сравнима с энергией Днепрогэса.



Относительная простота производства СВЧ-оружия обещает широкое распространение его не только среди государств, но и среди криминальных сообществ и террористов-одиночек.



Одним из первых объектов СВЧ-терроризма стала гражданская авиация. Целый ряд катастроф последнего десятилетия показывает на отказы компьютерных вставок в системах управления самолетом и его двигателями, которые спровоцированы внешними наводками. Сегодня причиной наводок может стать обычный радиотелефон. Завтра его заменит специальное устройство.



Противодействие таким устройствам абсолютных технических решений не имеет. Дело может закончиться возвратом к механическим системам управления.



Здесь уместно вспомнить панические настроения Конгресса США после обследования истребителя МиГ-25, угнанного Беленко в Японию. Выяснилось, что бортовая аппаратура этого самолета не подвержена СВЧ-воздействиям.

С тех пор военные США готовятся к грядущим СВЧ-неприятностям. В их кропотливой работе присутствует и коммерческий расчет. Все затраты вернутся сторицей при захвате или переделе рынков. Особенно, главного из них – рынка оружия.