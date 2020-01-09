Стало известно о развороте украинского Боинга перед крушением

//Расследования 13+

9 января 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Разбившийся в Тегеране украинский самолет Boeing 737 развернулся после обнаружения технической проблемы и возвращался в аэропорт вылета, отмечается в предварительном расследовании причин катастрофы.

"Траектория лайнера, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после обнаружения технической проблемы он развернулся", - сказано в отчете. Сообщений об обстоятельствах полета экипаж не отправлял.

В Иран прибыла группа украинских экспертов, которые должны присоединиться к расследованию. Среди возможных версий СНБО Украины рассматривает поражение самолета ракетой ЗРК, столкновение с беспилотником, а также теракт на борту.