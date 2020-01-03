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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На Украине завершилось досудебное расследование по делу о драке Ляшко с депутатом

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине завершилось досудебное расследование по делу о драке Ляшко с депутатом
фото: соцсети

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Рады Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь".

Об этом 3 января сообщила пресс-служба Нацполиции Украины. Напомним, в ноябре прошлого года экс-нардеп Ляшко с кулаками набросился на Геруса в зале официальных делегаций воздушной гавани и порвал на нем рубашку.

"По результатам досудебного расследования процессуальным прокурором в уголовном производстве собранные доказательства признаны достаточными для составления обвинительного акта", - значится в сообщении Нацполиции.

Теперь сторонам надлежит ознакомиться с материалами дела. В случае доказательства вины Ляшко, экс-депутату грозит наказание на срок до семи лет лишения свободы, пояснили журналистам в пресс-службе прокуратуры.

АС

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