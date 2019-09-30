Браконьеров, напавших на российских пограничников в Японском море, арестовали

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30 сентября 2019, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

Городской суд Находки заключил под стражу еще четверых браконьеров из КНДР, входивших в число напавших на сотрудников погранслужбы в Японском море. Ранее на два месяца были арестованы шестеро из них. Скончался один из браконьеров, задержанных в Японском море

Все они проходят по уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 Уголовного кодекса РФ) 17 сентября, сообщили журналистам в пресс-службе суда в понедельник, 30 сентября.

Как ранее сообщали АН, в Приморском крае четверо российских пограничников получили ранения при задержании рыболовных судов из КНДР. Суда также осуществляли незаконный промысел в исключительной экономической зоне России.

Позднее стало известно, что один из северокорейских браконьеров, напавших накануне на российских пограничников в Японском море, скончался. Об этом 20 сентября сообщили журналистам в Федеральной службе безопасности РФ.