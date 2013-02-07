СКР: Преступник перед убийством надругался над девочкой из Набережных Челнов

В Следственном комитете РФ сообщили, что на теле 8-летней Василисы Галицыной из Набережных Челнов, в убийстве которой сознался мигрант из Узбекистана, найдены следы сексуального насилия.

В ходе допроса следователю удалось установить с подозреваемым психологический контакт, благодаря этому мужчина подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления.

Имя вероятного убийцы ребенка не разглашается в интересах следствия. Известно, что ему 30 лет.

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий тело 8-летней Василисы Галицыной обнаружено в 73 км от города Набережные Челны в Заинском районе на обочине дороги. На теле ребенка обнаружены многочисленные ссадины, ножевое ранение в области лопатки, следы сексуального насилия.Следственным путем установлено, что отпечатки пальцев, обнаруженные на вещах девочки, принадлежат подозреваемому. Также следователям удалось установить свидетелей, которые опознали задержанного, пояснив, что видели его вместе с малолетней три дня назад. В ходе следственных действий обнаружена и осмотрена принадлежавшая задержанному автомашина. Следствие полагает, что именно на этой машине он мог увезти потерпевшую. В ходе осмотра автомобиля обнаружены светлые женские волосы, которые в настоящее время отправлены на экспертизу.

Следственными органами СКР по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 2 февраля 2013 года в городе Набережные Челны 8-летней Василисы Галицыной (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего).

Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.