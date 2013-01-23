C нарушениями в детском доме в Угличе разбирался лично глава СКР Бастрыкин

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично разобрался с нарушениями прав воспитанников детского дома в городе Углич Ярославской области.

Во вторник, 22 января, глава СКР провел оперативное совещание в Угличе, на котором заслушал отчет следственной группы о ходе расследования уголовного дела о халатности сотрудников администрации Угличского детского дома и злоупотреблении должностными полномочиями его директора.

О фактах грубого нарушения прав воспитанников детского дома в Угличе руководству Следственного комитета стало известно из СМИ. В пресс появилась информация о том, что дети-сироты попали в больницу в результате того, что из кормили некачественными продуктами. Они содержались в антисанитарных условиях. В результате все эти нарушения стали причиной госпитализации в больницы с различными заболеваниями нескольких воспитанников.

В рамках расследования уголовного дела уже предъявлено обвинение директору Угличского детского дома Наталине Тихонцевой в злоупотреблении должностными полномочиями и халатности (ч.1 ст. 285 и ч.1 ст. 293 УК РФ).

22 января по результатам судебного разбирательства удовлетворено ходатайство следствия о временном отстранении Тихонцевой от должности директора МОУ «Угличский детский дом», сообщается на сайте СКР. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По результатам заслушивания Александр Бастрыкин дал указания о проведении дополнительного комплекса следственных действий по уголовному делу.

Сразу после оперативного совещания Бастрыкин побывал в Угличском детском доме, где пообщался с воспитанниками и сотрудниками социального учреждения. Глава СКР заверил их в полном и объективном расследовании уголовного дела и пообещал держать его на личном контроле.