Убийство вора в законе Деда Хасана - месть за Япончика?

Предположительно, убийство криминального авторитета Аслана Усояна, вора в законе Деда Хасана стало местью за убийство криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как вор в законе Япончик.

Следствие прорабатывает «славянскую» версию убийства Деда Хасана.

Убийство Япончика ранее способствовало расколу уголовного мира, пишет газета «Известия». Как стало известно изданию, на похоронах Япончика вор в законе Петрик (Алексей Суворов) пообещал отомстить за его смерть. Причем сделать это унизительным способом - расстрелять в живот.

При покушении на Деда Хасана киллер стрелял в живот. Усояна спас лишний вес: пуля прошла по жировым тканям. По данным издания, на похоронах Усояна собрались только представители ОПГ, связанных с Кавказом.

Славянские криминальные авторитеты, в частности, Алексей Суворов, не пришли на похороны Деда Хасана.

В 1990-е годы Петрик (чья настоящая фамилия – Петров, а Суворов псевдоним) был известен как участник столкновений с кавказскими ОПГ.

По данным полиции, в последние годы конфликт между сторонниками Деда Хасана и Петрика обострился. В прошлом году на собрании преступных авторитетов сторонники Усояна обвинили Суворова в предательстве интересов воровского движения.



Выдвигаются версии и о других заказчиках устранения Деда Хасана, в том числе преступных авторитетов из Азербайджана Ровшана Джаниева и Мераба Джангвеладзе.

Но у оперативников и следствия до сих пор нет достоверных данных о том, кто именно заказал убийство Деда Хасана: Ровшан Джаниев, Мераб Джангвеладзе, Алексей Суворов или кто-то другой.

«АН» сообщали, что Дед Хасан был расстрелян киллером на выходе из ресторана на Поварской улице в центре Москве 16 января. Охранники доставили Усояна в больницу. Он скончался в реанимации. Пострадала молодая женщина. Она была прооперирована. Скорее всего, пострадавшая станет инвалидом.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 и ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, убийство), а также ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).