Экспертиза показала, что погибший, тело которого было обнаружено на затонувшем сухогрузе «Амурская» в Охотском море, не был членом его экипажа, сообщили сегодня в Дальневосточном следственном управлении СК.

«В настоящий момент в распоряжении следователей имеются данные генотипоскопической экспертизы, сравнившей генотип обнаруженного мужчины с генотипом родственников членов экипажа сухогруза. Согласно полученным экспертным исследованиям, погибший не имеет родственной связи с близкими членов экипажа судна», – говорится в сообщении на сайте ведомства.



В настоящее время его личность не установлена. Сообщается, что возраст погибшего – около 49 лет. Приметы: волосы темные, волнистые, длиной до 5 см, нос вследствие старого перелома имеет искривление вправо, на нескольких передних зубах коронки белого металла.









Сухогруз "Амурская" (порт приписки — Николаевск-на-Амуре) с грузом золотосодержащей руды исчез 28 октября в районе Шантарских островов. По первоначальным данным, экипаж состоял из девяти человек. По данному факту возбуждено уголовное дело. На судне находились 11 членов экипажа. Через несколько дней судно нашли на дне Охотского моря на глубине 25 метров. Внутри судна 9 ноября водолазы обнаружили тело одного погибшего. В конце ноября, после того как специалисты обследовали каюты затонувшего судна, морской поиск экипажа был прекращен.







