В отношении главы управы района Северное Медведково возбуждено дело

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении главы управы района Северное Медведково города Москвы Михаила Михайлова.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.6 ст.290 УК РФ (покушение на получение взятки).

Мэр Москвы Сергей Собянин еще в понедельник, 21 января, уволил главу управы района Северное Медведково Михаила Михайлова в связи с утратой доверия за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.

По версии следствия, в январе 2013 года Михайлов, в силу занимаемой должности обладая широким кругом прав и полномочий по контролю за подрядными организациями, принял решение об использовании своего должностного положения в целях личного незаконного обогащения путем получения взятки от представителя одной из коммерческих фирм.

Для этого Михайлов в ходе неоднократных личных встреч требовал от представителей коммерческой организации передать ему денежные средства в размере 15 тысяч долларов США за неналожение штрафов по ранее заключенным с указанной фирмой государственным контрактам, сообщается на сайте СКР.

Кроме того, он сообщил о необходимости передать 2 миллиона 370 тысяч рублей за общее покровительство, выражающееся в поддержке указанной организации в аукционе на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию дворовых территорий района Северное Медведково Москвы. 21 января текущего года Михайлов, находясь в служебном кабинете, получил от представителя коммерческой организации в качестве взятки 1 миллион 350 тысяч рублей за неналожение штрафов по ранее заключенным контрактам, а также требуемую сумму за общее покровительство. После получения взятки Михайлов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.