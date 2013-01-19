Директора МОУ «Угличский детский дом» обвинили в халатности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) директору МОУ «Угличский детский дом» Наталине Тихонцевой.

По версии следствия, в период с 2011 по 2012 годы обвиняемой не соблюдались «Требований к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», что повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов воспитанников Угличского детского дома.

По версии следствия, в течение 2012 года Тихонцева, действуя из корыстной заинтересованности, через главного бухгалтера детского дома, незаконно требовала от своих подчиненных передачи денежных средств, перечисленных на их банковские карты в качестве заработной платы и премий. Всего сотрудники детского дома передали обвиняемой не менее 67 тысяч рублей. Полученными денежными средствами Тихонцева распорядилась по своему усмотрению, сообщается на сайте СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.