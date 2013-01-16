Завхоза Минобороны Николая Рябых продержат под арестом два месяца

Завхоза Минобороны Николая Рябых, задержанного в рамках дела "Оборонсервиса", продержат под арестом два месяца, до марта 2013 года. Начальник хозяйственного управления военного ведомства уже дал показания, но вины своей пока не признал.

Николай Рябых был задержан следователем Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного управления РФ в понедельник, 14 января, после допроса, на который он был вызван по делу одной из структур "Оборонсервиса" — ОАО "Славянка".

Официальный представитель СКР Владимир Маркин в среду также сообщил "АН" о заключении под стражу начальника департамента текущего ремонта ОАО "Славянка" Константина Лапшина.

Отметим, впервые в рамках уголовного дела о махинациях в структурах ОАО "Оборонсервис" арестован действующий высокопоставленный сотрудник Минобороны.

В среду также стало известно, что решение о дальнейшем процессуальном статусе экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова будет принято после проверки обстоятельств незаконного строительства дороги к коммерческому объекту в Астраханской области.