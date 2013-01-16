Задержан подозреваемый в убийстве Богдана Прахова во Владимирской области

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил в среду, что следствие задержало подозреваемого в убийстве пятилетнего Богдана Прахова, убитого летом 2012 года во Владимирской области.

Владимир Маркин сказал, что "задержан житель города Петушки, инвалид 2-ой группы по психическому заболеванию, 35-летний Сергей Козлов", передают интернет-СМИ.

Напомним, Богдан Прахов был похищен днем 19 июля 2012 года неизвестным в районе деревни Грибово Петушинского района. Тело ребенка нашли недалеко от места похищения. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.