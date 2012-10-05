Уголовное дело возбуждено в отношении крымских таможенников

//Расследования

5 октября 2012, 17:16 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении начальника и главного инспектора таможенного поста «Керчь» Крымской таможни. Должностным лицам инкриминируют злоупотребление служебным положением при таможенном оформлении товаров.

По данным крымской прокуратуры, установлено, что таможенники занизили стоимость импортируемого топлива, вследствие чего в бюджет недоначислено налогов и сборов на сумму свыше 150 тысяч гривен, сообщает «АН-Крым».

По делу продолжается досудебное следствие. В пятницу сотрудники СБУ проводят проверку в Керченской таможне по факту нарушения законодательства контролирующим ведомством.