Девушка призналась, что оговорила мать и отчима, осужденных на 19 лет тюрьмы

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1 октября 2012, 14:29 [ «Аргументы Недели. Татарстан» ]

В Татарстане 16-летняя девушка, жительница Альметьевска, призналась, что оговорила родную мать и отчима, осужденных за педофилию суммарно на 19 лет лишения свободы.

Девушка подала в Верховный суд республики кассационную жалобу, в которой просит пересмотреть дело своих родителей.

В Альметьевске шесть лет назад уроженец Киргизии Мумиджон Эрматов познакомился с Гузалией Ахмадуллиной на автомойке, где он работал. К тому времени женщина одна растила двух дочерей.

В семье родилось еще двое детей. Старшим дочерям сейчас исполнилось 16 и 11 лет. Дети с родителями жили в частном доме. Соседи хвалили супругов и отмечали, что 39-летний Мумиджон добрый и заботится о жене и детях.

По версии следствия, мужчина вступил в сексуальные отношения с двумя падчерицами. Причем на этом, по мнению прокуратуры, настояла и его супруга. Надругательства над детьми продолжались около пяти лет, писали киргизские СМИ. Учителя в школе замечали, что одна из дочерей Гузалии Ахмадуллиной замкнулась в себе. Детский психолог разговорил ребенка и, узнав о причине переживаний, сообщил в полицию.

По данным СУ СКР Татарстана, обвиняемому инкриминируется 141 эпизод преступной деятельности. В ходе расследования уголовного дела были также получены доказательства о причастности матери потерпевшей к двум эпизодам совершенных преступлений. В итоге Мумиджона Эрматова признали виновным в совершении 18 эпизодов указанных преступлений в период с февраля по май 2011 год. Родители детей находятся в СИЗО. Женщине грозит 5 лет, ее мужу - 14 лет тюрьмы. В кассационной жалобе девушка пояснила, что дала в отношении матери ложные показания. В интервью местному телеканалу она также сообщила, что будет оспаривать приговор и в отношении отчима Мумиджона Эрматова, поскольку оговорила обоих, сообщает newsru.com.

По словам заявительницы, она была против брака матери с Эрматовым, ревновала ее и недолюбливала отчима. Отомстить родителям девочка решила с помощью ложного доноса.