МВД ищет видеодоказательства стрельбы на свадьбе из Ferrari и Porsche Cayenne

//Расследования

1 октября 2012, 13:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

После веселой и шумной кавказской свадьбы в центре Москвы, сопровождавшейся стрельбой из автомобилей кортежа Ferrari, Mercedes, Lexus, BMW, Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser полиция проводит расследование.

Столичная полиция обратилась к свидетелям торжества на Ленинградском проспекте, получившего широкий общественный резонанс, с просьбой предоставить видеоподтверждение инцидента.

Это может стать поводом для возбуждения уголовного дела по статье "Хулиганство". Задержанному участнику свадебной церемонии Мураду Агаларову выписали штраф в 2000 рублей. Не исключено, что ему грозит лишение лицензии на травматическое оружие. Материалы дела переданы в суд, сообщает РБК.

"АН" сообщали, что накануне днем во время движения свадебного кортежа из машин стреляли в воздух и, по некоторым данным, по другим автомобилям, которые пытались обогнать кортеж.

Свадебные автомобили удалось блокировать на пересечении Тверской и Моховой улиц. После этого 15 человек были доставлены в ОМВД по Тверскому району для составления протоколов об административных нарушениях. Позднее стало известно, что задержанным вменяют в вину нарушение правил дорожного движения. В частности, на машинах были установлены тонированные стекла и нестандартные госзнаки. Также автомобилисты неоправданно использовали звуковые сигналы клаксонов, за что их наказали штрафом в размере 100 рублей.