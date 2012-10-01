МЧС: Самолет, разбившийся под Анапой, выполнял полет без разрешения

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1 октября 2012, 08:41 [ «Аргументы Недели. Краснодар» ]

Установлено, что легкомоторный самолет-амфибия С-400, разбившийся вечером в воскресенье в районе Бугарской Косы под Анапой, выполнял полет без согласования.

Южный региональный центр МЧС России сообщил, что сегодня на месте происшествия запланирована работа комиссии Росавиации для установления причин крушения самолета.

Самолет-амфибия С-400 упал в Кизилташский лиман в 500 метрах от берега. На борту находился один пилот. Спасатели извлекли его из воды и госпитализировали в больницу Анапы.

Как передает РИА Новости, утилизация обломков самолета с места падения планируется после проведения следственных мероприятий.