Задержан глава ОПГ «Восьмерочные», действовавшей в Гусь-Хрустальном

Во Владимирской области задержан глава организованной преступной группировки «Восьмерочные» Андрей Муртазин. Эта ОПГ действовала на территории Гусь-Хрустального района области.

Лидер ОПГ «Восьмерочные» был задержан ночью 14 сентября 2012 года силами сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области, региональных Управлений ФСБ и МВД России в рамках декриминализации ситуации в Гусь-Хрустальном районе и нейтрализации членов организованных преступных группировок. При задержании у Муртазина изъято огнестрельное и травматическое оружие, а также два бронежилета.

Следствием установлено, что организованное преступное формирование «Восьмерочные» было создано Муртазиным в начале 90-х годов. Используя свой авторитет и личностные качества лидера, на принципе иерархической структурированности, он сформировал устойчивую сплоченную преступную группу, объединенную общностью корыстных интересов, согласованностью действий, планированием преступлений и распределением ролей.

На протяжении 17 лет вплоть до декабря 2010 года - момента пресечения противоправной деятельности, организованной преступной группой на территории Гусь-Хрустального района и за его пределами совершались тяжкие и особо тяжкие преступления, носящие преимущественно корыстно-насильственный характер в отношении предпринимателей с целью противоправного завладения их имуществом.

Лидер преступной группы скрылся от следствия и с декабря 2010 года находился в розыске.

В настоящее время по постановлению суда от марта 2011 года об избрании заочной меры пресечения обвиняемый заключен под стражу.

Расследование уголовного дела в отношении Муртазина возобновлено, с ним проводятся следственные и процессуальные действия.