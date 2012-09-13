СКР: Убийство следователя Александра Леонова могло быть заказным

Следствием рассматриваются все возможные версии убийства в Москве следователя по особо важным делам 38-летного Александра Леонова. В качестве одной из приоритетных версий следствие рассматривает служебную деятельность убитого, а также не исключается и бытовая версия убийства.

Вероятно, это преступление было спланировано и, скорее всего, носило заказной характер. Киллер знал, где проживал Александр Леонов и примерное время его возвращения с работы. Убийца достаточно профессионально и быстро покинул место убийства и принял определенные меры для сокрытия следов преступления.

Как сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, следствие изучает круг общения погибшего, все материалы и уголовные дела, находившиеся в производстве следователя СК.

Известно, что Александр Леонов пришел работать в СКР два месяца назад. Ранее он работал в суде.

Год назад Леонов работал в адвокатской конторе, которая защищала интересы некоторых звезд российской эстрады и кино – Филиппа Киркорова, Александра Пороховщикова, Юрия Антонова, сообщает Lifenews.Ru.

Он работал по скандальному уголовному делу, возбужденному против Филиппа Киркорова после его конфликта с режиссером Мариной Яблоковой в 2010 году на репетиции вручения премии "Золотой граммофон". Следователь Леонов тогда работал в группе адвоката Сергея Жорина, представлявшего интересы Яблоковой.

"Саша Леонов до работы следователем работал в моей коллегии адвокатов. Хороший был парень! Очень жаль", – написал у себя в "Твиттере" Сергей Жорин.

Из адвокатуры Александр Леонов ушел около года назад. По данным Lifenews.Ru, после этого он занялся коллекторской деятельностью. Именно с этой его работой следователи связывают мотив убийства.

Напомним, киллер расстрелял следователя на глазах его гражданской жены — судьи.