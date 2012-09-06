Сбросившая детей с балкона в Долгопрудном Галина Рябкова признана невменяемой

Жительница Подмосковья Галина Рябкова, выбросившая своих детей — 4-х и 7-летнего сыновей с балкона многоэтажного дома городе Долгопрудный, признана невменяемой.

По результатам комплексной экспертизы, Рябкова признана невменяемой. Но судить Рябкову все равно будут. В случае обвинительного приговора 27-летняя женщина будет должна отбывать наказание не в колонии, а в специализированном медицинском учреждении.

Два мальчика погибли в июне. "АН" сообщали, что на допросе женщина была не совсем адекватна, но спокойна: она говорила, что никому не нужна, и утверждала, что ее дети "ангелы и теперь они на небе".

Семья переехала в Подмосковье из Волгограда в 2008 году. Отец семейства работает программистом в Москве. Семья обеспечена, жена не работала. Дети не ходили в детский сад, мать воспитывала их самостоятельно. На учете в каких-либо социальных и медицинских учреждениях ни женщина, ни дети не состояли.

Галина Рябкова, выбросившая в воскресенье с 15 этажа двух своих детей, не скрывалась. Она была сразу задержана и допрошена. Она объяснила свой поступок тем, что дети ей надоели.