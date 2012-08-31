В подготовке убийства экс-вице-мэра Троицка подозревается экс-депутат Госдумы

В организации заказного убийства бывшего вице-мэра Троицка в Челябинской области Федора Сахарова подозревается бывший депутат Госдумы двух созывов Валерий Панов. Панов объявлен в розыск.

В июле 2012 года сыщики МУРа получили информацию о том, что уроженцы Дагестана Магомедвалид Эминов и Усман Камберов ищут в Москве исполнителя убийства челябинского предпринимателя Сахарова, пишет "Коммерсантъ". Оперативники провели спецоперацию: "наемниками" выступили сотрудники МУРа. Они, получив задаток, отправились в Челябинск и сообщили Сахарову о готовящемся на него покушении и спрятали его на одной из конспиративных дач. Было объявлено, что бывший вице-мэр Троицка бесследно исчез и полиция ведет его розыск.

Позже сфабрикованные доказательства убийства Сахарова были предъявлены так называемым заказчикам. При передаче денег подозреваемые были задержаны. К этому моменту уже было установлено, что дагестанцев нанял москвич Александр Князев, который уже не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение мошенничеств, при осуществлении которых он выдавал себя за отставного генерала МВД. Он был также задержан.

Решением Хамовнического райсуда 9 августа Эминов, Камберов и Князев были арестованы.

На допросе Князев сообщил, что заказчиком преступления является бывший депутат Госдумы двух созывов, член правления Общероссийского объединения работодателей РСПП и президент Челябинского регионального объединения работодателе Валерий Панов. По версии следствия, Панов хотел отомстить Сахарову за то, что тот женился на его близкой подруге.

Сейчас место нахождения Панова не известно. Следствие предполагает, что он скрывается за границей.

Панов через своего представителя выразил надежду, что следствие разберется в происходящем.