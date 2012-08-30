Следствие назвало основную причину убийства двух женщин в Казани

Представитель Следственного комитета России по Татарстану назвал основной версией двойного убийства в квартире в казани, где на стене была обнаружена надпись «Free Pussy Riot», разбойное нападение.

Следствие сейчас устанавливает круг подозреваемых. Следователи рассматривают разные версии того, почему на месте преступления появилась надпись. Возможно, этот человек просто интересовался судьбой Pussy Riot, может быть это был сумасшедший, не исключено - в состоянии алкогольного опьянения.

Помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий ранее сообщил, что убийца или убийцы могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не исключено, что преступники хотели запутать следствие. Именно с этой целью они и сделали в квартире своих жертв надпись.

Напомним, в среду, 29 августа, в 17.00 в дежурную часть МВД по Республике Татарстан поступило сообщение, что в Казани, в одной из квартир обнаружены тела двух женщин 1936 и 1974 годов рождения. Прибывшие на место преступления сотрудники полиции обнаружили на телах матери и дочери многочисленные колото-резаные ранения.

В целях выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте работает следственно-оперативная группа, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

По версии следствия, потерпевшие проживали совместно в одной квартире. По словам соседей, семья благополучная. По предварительным данным, убийство было совершено с 24 по 26 августа. Возбуждено уголовное дело.