Опубликовано фото смертницы, убившей шейха Саида-Апанди

Главное управление МВД Дагестана разместило на своем сайте фотографию женщины-смертницы, которая во вторник совершила самоподрыв в доме известного религиозного деятеля Саида Афанди (Ацаева) - шейха Саида-Апанди.

Женщина, взорвавшая себя в доме шейха, официально опознана. 30-летняя Курбанова (Сапрыкина) Аминат Андреевна проживала в Махачкале на улице Котрова.

Следствием установлено, что Курбанова под видом посетителя свободно проникла в дом 75-летнего духовного лидера, Шейха Саида-Апанди-Хаджи Чиркейского в селе Чиркей Буйнакского района, и привела в действие самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

"АН" сообщали, что жертвами взрыва стали духовный лидер Ацаев и еще 6 человек, находившихся поблизости с ним.

По версии СК РФ, приоритетной версией убийства духовного лидера Ацаева называют его религиозную деятельность. В Общественной палате уверены, что главной целью убийства шейха стал срыв договоренности о мире и, скорее всего, к этому причастен боевик Доку Умаров, сообщает РИА «Новости».

Известно, что шейх Саид Афанди способствовал подписанию весной 2012 года соглашения между духовным управлением мусульман, которое возглавляют мюриды (ученики), и организацией мусульман «Ахлю сунна», которая объединяет легальных салафитов, людей, не признающих терроризм, но, вместе с тем, теоретически оппонирующих традиционному суфизму.

Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов поручил руководителям городов и районов республики создать отряды самообороны для обеспечения безопасности в регионе.

«Мы примем решение в каждом городе, в каждом районе организовать отряды самообороны, дружины из молодых людей, готовых под руководством и вместе с органами внутренних дел вести работу по обеспечению безопасности, по наказанию этих бандитов и террористов. Это поручение всем руководителям городов и районов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте главы Дагестана.