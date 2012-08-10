Обвинение в убийстве девочки в Пятигорске предъявлено Амбарцумову

Владимиру Амбарцумову, задержанному в Пятигорске по делу об убийстве 9-летней Ани Прокопенко, сегодня предъявлено обвинение.

Следственными органами Следственного комитета России по Ставропольскому краю 39-летнему Амбарцумову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, 23 июля 2012 года Амбарцумов, встретив на улице малолетнюю Анну Прокопенко, представился торговым представителем косметической фирмы и предложил ей заработать деньги. Для этого он предложил девочке пройти с ним в офис фирмы, а сам завел ребенка в лесной массив, где изнасиловал и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего задушил и спрятал тело в том же лесу, накрыв его фрагментами шифера.

В ходе допроса в качестве обвиняемого Амбарцумов под тяжестью собранных улик полностью признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях и подробно рассказал об обстоятельствах их совершения.

1 августа подозреваемый в совершении преступления Амбарцумов был задержан. ДНК-экспертиза подтвердила его причастность к убийству девочки. В тот же день он был арестован до 24 сентября.

Следствие считает, что он мог быть причастен к изнасилованию молодой женщины, совершенному 3 июля в Пятигорске.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление необходимой доказательственной базы.