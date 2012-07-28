В Ингушетии дело возбуждено по факту убийства начальника ИВС и его cына

В Ингушетии уголовное дело возбуждено по факту убийства начальника изолятора временного содержания по Малгобекскому району МВД республики Макшарипа Пешхоева и его сына Ислама.

Уголовное дело возбуждено по статье УК России "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и его близких в целях воспрепятствования их законной деятельности".

Макшарип Пешхоев и Ислам Пешхоев 27 июля около 23:00 мск были застрелены во дворе их собственного дома в селении Пседах Малгобекского района. От полученных ранений оба скончались.

Следствие рассматривает различные версии преступления, главная из них — служебная деятельность Макшарипа Пешхоева. По горячим следам преступников не задержали.