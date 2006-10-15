«Я боюсь, но должна об этом сказать…»

Версии

Убийство журналиста «Но­вой газеты» Анны Политковской для многих – как гром среди ясного неба. Последние годы она проводила множество журналистских расследований, но представить, что за это можно убить такую крупную фигуру в журналистике и в правозащитной системе, как Политковская, было невозможно. Ее основная специализация – Северный Кавказ, главным образом Чечня. В своих статьях она защищала простых чеченцев, обрушивалась с резкой критикой на республикан­ские власти, говорила о преступлениях федеральных сил, пыталась помочь заложникам в театральном центре на Дубровке, в общем, всегда старалась быть в центре кавказских событий. Она была убеждена: главная проблема нашей страны – это чеченский кризис. Все остальные крутятся вокруг нее. Итак, версии.

Версия:

чеченский след

О взаимоотношениях Анны Политковской с Чечней и чеченцами ходило много разговоров. Ее основные источники в республике – рядовые жители. Но если учесть кавказский менталитет и родственные связи, то простой чеченец – не менее ценный информационный носитель, чем какой­нибудь сотрудник спецслужб. Отношения с нынешним премьером Чечни Рамзаном Кадыровым сразу не заладились. По некоторым данным, фамилия Политковской вызывала ужасное раздражение у Кадырова. Ее статьи про бизнес чеченского премьера, похищения людей в республике людьми Кадырова, коррупцию и абсолютную беспомощность прос

тых людей выходили в «Новой газете» с настойчивой регулярностью. В последние дни она работала над расследованием пыток в Чечне. Статья должна была выйти в понедельник. А накануне Политковскую убили. Но, как ни странно это звучит, именно Рамзану Кадырову в первую очередь невыгодно это громкое заказное убийство. Отпраздновав неделю назад свое 30летие, важный конституционный рубеж, чеченский премьер прекрасно понимает, что сегодня фактически решается его будущая политическая судьба. И лишний шум здесь ни к чему.

Версия:

месть спецслужб и военных

Версия о том, что «заказ» на Политковскую поступил изза стен Кремля или из кабинетов Лубянки, наряду с чеченским

следом лежит на поверхности и сразу наводит на мысль о сознательной провокации. Действительно, Анну Политковскую руководст­во российских спецслужб, мягко говоря, недолюбливало. Но Политковская не раз бывала в зоне боевых действий, и устранить ее там было намного проще. К тому же организовать покушение на известного журналиста в день рождения Президента России Владимира Путина – такая идея могла прийти в голову человеку с очень серьезными проблемами.

Версия:

националисты

Два года назад в «Национальной газете» и на сайте Национальнодержавной партии России появился список из 49 фамилий. Их обладатели были названы фактически врагами русского народа. В первых рядах стояла фамилия Анны Политковской. В предисловии к списку говорилось, что он показательно неполный и несовершенный. В нем нет всех домашних адресов и телефонов. Тогда, два года назад, главный редактор «Национальной газеты» Александр Севастьянов утверждал, что перечисленным в списке людям «пока ничего не грозит». Но спустя некоторое время был убит питерский ученыйантифашист Николай Гиренко. Его имя также было в черном списке. А в «Национальной газете» был опубликован материал, который назывался «С почином!». Однако Политковская, как и многие другие правозащитники из списка националистов, не считала это серьезной угрозой. Тем не менее следственная группа по делу об убийстве журналиста «Новой газеты» рассматривает эту версию в числе приоритетных.

Версия:

заговор против власти

В оперативноследственной группе считают, есть люди, в том числе и за границей, которым выгодна дестабилизация в России особенно накануне президентских выборов 2008 года. Интересно вспомнить, что довольно долго Политковская была в хороших отношениях и с Борисом Березовским, и с Леонидом Невзлиным. Она часто ездила в Лондон, встречалась с Закаевым. Весной 2005 года в Интернете появилась некая аналитическая справка. Называлась она «О попытках Невзлина дестабилизировать ситуацию в России», в тексте – анализ деятельности Невзлина за границей и акции, которые якобы готовились беглым олигархом. Одна из таких акций, как следует из текста, – убийство Политковской, которое рассматривалось как повод для «провоцирования политического кризиса на территории Москвы». Этот план предусматривал, что силовая акция в отношении Политковской поставит под подозрение абсолютно все российские спецслужбы.

«Новая газета»