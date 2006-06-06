Армия не будет полностью контрактной

- Часто приходится слышать откровенных демагогов, что Россия должна перевести всю армию на контракт полностью. Это невозможно ни по финансовым, ни по военным причинам.
Министр обороны пояснил, что в случае, если вся российская армия будет переведена на контрактную основу, бюджет Минобороны составит 4–5% от ВВП. Это обрушит экономику. Сергей Иванов заявил, что нам не
нужна армия солдатконтрактников, вооруженная винтовкой «трехлинейкой», обычным автоматом и больше ничем. Армия должна быть посовременному оснащенной. Говоря о военных причинах, он привел в пример сухопутные войска США в Ираке, которые состоят из резервистов и контрактников.
– При контрактном принципе комплектования у нас не будет резервистов, а они нам также нужны, – сказал министр обороны России.
– сказал министр обороны России.
Иванов напомнил, что с 2008 года сокращается срок службы по призыву с двух лет до 12 месяцев. Поэтому расширяется социальная база призыва. «С призывом у нас проблемы не по количеству, а по качеству», – заметил шеф военного ведомства, отметив, что сегодня служат только 9% молодых людей, которые теоретически могли бы пойти в армию.
– К 2011 году командовать солдатами по призыву будут только контрактники, – подчеркнул министр обороны. – Сержант с пятью классами образования, как это происходит сейчас, командовать солдатами больше не будет.
– подчеркнул министр обороны. – .
Иван ШАПОВАЛ