Армия не будет полностью контрактной

На днях об этом заявил вицепремьер правительст­ва России, министр обороны Сергей Иванов.

- Часто приходится слышать откровенных демагогов, что Россия должна перевести всю армию на контракт полностью. Это невозможно ни по финансовым, ни по военным причинам.

Министр обороны пояснил, что в случае, если вся российская армия будет переведена на контрактную основу, бюджет Минобороны составит 4–5% от ВВП. Это обрушит экономику. Сергей Иванов заявил, что нам не

нужна армия солдатконтрактников, вооруженная винтовкой «трехлинейкой», обычным автоматом и больше ничем. Армия должна быть посовременному оснащенной. Говоря о военных причинах, он привел в пример сухопутные войска США в Ираке, которые состоят из резервистов и контрактников.

– При контрактном принципе комплектования у нас не будет резервистов, а они нам также нужны, – сказал министр обороны России.

Иванов напомнил, что с 2008 года сокращается срок службы по призыву с двух лет до 12 месяцев. Поэтому расширяется социальная база призыва. «С призывом у нас проблемы не по количеству, а по качеству», – заметил шеф военного ведомства, отметив, что сегодня служат только 9% молодых людей, которые теоретически могли бы пойти в армию.

– К 2011 году командовать солдатами по призыву будут только контрактники, – подчеркнул министр обороны. – Сержант с пятью классами образования, как это происходит сейчас, командовать солдатами больше не будет.

Иван ШАПОВАЛ