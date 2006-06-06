Ракеты с космодрома «свободный» больше не взлетают

Сегодня космодром «Свободный» в Амурской области – чуть ли не единственный высокотехнологичный инфраструктурный объект на всей территории Дальнего Востока. Космодром «Свободный» был создан на базе расформированной ракетной дивизии в 1996 г. Со времени его создания было произведено пять запусков, и все они оказались удачными. В 1999 г. был заключен контракт с Израилем на запуск серии спутников-разведчиков серии «Эрос». Первый «Эрос-А» был пущен 5 декабря 2000 г., «Эрос-Б» запустили 25 апреля 2006 г. Запуск третьего спутника «Эрос-С» планировался на начало 2008 г.

Но сегодня Министерству обороны РФ содержать космодром не по карману. Решен вопрос о его консервации. «Свободный» – один из немногих в России космодромов, пригодный для широкого класса ракет-носителей. Он обеспечивает широкий спектр наклонения орбит, эффективность выведения нагрузок на геостационарные орбиты, прохождение участков ракетоносителей над зарубежными государствами, судоходными и рыболовными акваториями и населенными пунктами. Закрыть «Свободный» – значит существенно сократить космическую мощь России.

Уже началось сокращение штатов. Около 5 тыс. человек оказались в подвешенном состоянии. А ведь на Дальнем Востоке крайне мало прогрессивных точек экономического роста, вокруг которых обычно и развивается социальная инфраструктура. В Амурской области сегодня есть только один перспективный (с учетом спроса на электричество в КНР) проект – Бурейская ГЭС. Про БАМ давно забыли, многие заводы и фабрики не работают.

Но российское правительство одобрило Федеральную космическую программу до 2015 г. Для ее реализации выделено более 27 млрд. рублей. На дальнейшее развитие амурского космодрома «Свободный» денег не дали.