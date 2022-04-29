Верховный Суд РФ разъяснил, можно ли присоединить к своей квартире часть общего тамбура

Банальная житейская ситуация. Две квартиры объединял общий тамбур, и владелец одной из них решил отгородить часть его перегородкой. Естественно, что второму соседу это пришлось не по душе.
ТСЖ предпочло не вмешиваться в конфликт. Более того, 74% жильцов, присутствовавших на собрании, поддержало желающего преумножить свою территорию. Логика вполне понятна – каждый из собственников имеет право и на свою часть общего имущества в многоквартирном доме. Тогда дело дошло до судебных разбирательств. Второй сосед попытался оспорить решение собрания ТСЖ, но безуспешно, пока спором не занялся Верховный Суд РФ. Предыдущие инстанции указали, что документ принят в пределах полномочий товарищества. Поэтому и спора быть не должно.
Однако высшая судебная инстанция обозначила несколько ключевых моментов. В первую очередь, при предыдущем рассмотрении спора суды не проверили, повлияло ли решение ТСЖ на уменьшение части общего имущества в многоквартирном доме. Во-вторых, не был определён правовой статус самой перегородки. Если это перепланировка или переустройство, то требуется вносить коррективы в техпаспорт самого здания.
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