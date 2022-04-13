У семьи с ребенком-инвалидом в Краснодаре отнимают единственное жилье

Аргументы Недели. Кубань → Правовед

13 апреля 2022, 14:20 Сергей Иванов

Семья Щелкуновых

Правоохранительные органы Краснодара, отказывая семье Щелкуновых в возбуждении уголовного дела, закрывают глаза на очевидную несправедливость. Третьи лица при содействии службы судебных приставов, проигнорировав наличие спора о собственности, сумели выкупить на торгах по дешевке единственное жилье Щелкуновых, за которое те заплатили в 2013 году 1,7 миллиона рублей. Краснодарской полиции стоило бы разобраться, есть ли в этой истории признаки статьи 159 УК РФ, а пока вся надежда на Прикубанский районный суд, куда направлен иск о признании права собственности Щелкуновых на спорное имущество и признании торгов недействительными.

Деньги лучше уговора?

Можно понять, когда государство по каким-то причинам или под какие-то нужды с юридически нейтральной миной на лице изымает имущество граждан (с возможностью компенсации, конечно), но удивительна ситуация, когда одни граждане, осознанно идя на риск подставиться под уголовную статью, всеми средствами пытаются отобрать последнее у других граждан и при этом их действиям вовремя не дается должная правовая оценка. Для того чтобы грамотно разобраться в той или иной ситуации, необходимо досконально изучить доказательства и аргументы обеих сторон. Но, как показывает практика, дела нередко рассматриваются и решаются в интересах наиболее влиятельной стороны конфликта. Чем так влиятельна сторона, противостоящая семье Щелкуновых, мы сказать не беремся, но неприглядные особенности истории передать постараемся.

Перед нами предварительный договор и акт передачи денег от девятого июля 2013 года, составленные Юлией Запарой (Щелкуновой) и гражданином Малышко. Согласно договору Малышко обязуется построить на собственном земельном участке в краснодарском поселке Индустриальном двухэтажный дом типа «таунхаус», передать покупателю 1/ 17 доли земли и квартиру площадью около 77 квадратных метров. Ввести дом в эксплуатацию застройщик обязуется не позднее первого января 2014 года. Полная стоимость недвижимости составляет 1,7 миллиона рублей. Акт передачи денег подтверждает, что покупатель выплатил продавцу полную сумму. В договоре сказано, что приобретатель получает право собственности на объект недвижимости после составления основного договора о купле-продаже и оформления сделки в Росреестре. При этом все расходы по регистрации права несет продавец.

Что же было дальше? Для Краснодара характерно многое затягивать, особенно строительство, тем более долевое. Это негласное правило коснулось и спорного таунхауса на улице Школьной, 2, в поселке Индустриальном. Работы затянулись до 2015 года. Дом выстроили, но коммуникации не подвели. Это препятствовало не только введению здания в эксплуатацию, но и заключению основного договора о купле-продаже. Утомленные долгим ожиданием покупатели стали заселяться в приобретенные квартиры, несмотря на отсутствие благ цивилизации. Въехали и Щелкуновы. Их семейный доход и необходимые траты на содержание ребенка-инвалида более не позволяли арендовать жилье в Краснодаре. Люди говорят, что застройщик нисколько не возражал столь раннему вселению. Может, это было ему даже на руку, ведь «дольщики» объединили усилия и за свой счет провели коммуникации и довели до ума строительные работы. С тех пор каждый держался особняком и решал вопросы собственности самостоятельно. Семья Щелкуновых так и не дождалась от застройщика решения вопроса о составлении договора о купле-продаже, а через пять лет вся ситуация перевернулась вверх дном.

Квартиру продали вместе с жильцами

По словам Юлии Щелкуновой, в конце 2020 года к ним наведались двое молодых людей, которые сообщили, что квартира выставлена на аукцион. Что, дескать, прежний собственник участка продал имущество гражданину С., а так как гражданин С. по уши в долгах, спорная квартира входит в конкурсную массу должника, арестована и выставлена на публичные торги службой судебных приставов.

Проще говоря, прежний застройщик, воспользовавшись тем, что Щелкуновы не заключили договор о купле-продаже, оставил себе 1,7 миллиона рублей, выплаченные покупателями, а потом еще раз продал квартиру — теперь уже гражданину С. Оценку правомерности таких действий стоило бы дать сотрудникам правоохранительных органов.

Между тем Щелкуновы попытались через суд оформить право собственности на оплаченное ими жилье и обратились к адвокату, который почему-то выбрал заведомо проигрышный способ защиты, заявив иск о снятии ареста с квартиры. Дело, естественно, закончилось не в пользу Щелкуновых.

Примечательно, что, пока иск находился на рассмотрении в суде, состоялись торги по продаже имущества — квартира была продана гражданке Маргарите Д. за один миллион рублей. И самое интересное, что новая собственница впоследствии участвовала в судебном процессе через своего представителя Александра В., который оказался вторым участником торгов по спорной квартире. Но здесь по порядку.

Вызывает массу вопросов важное обстоятельство. Почему торги по реализации имущества продолжались и завершились реализацией, если и приставы, и новая собственница знали о том, что квартира обременена судебным спором о праве, что в данной квартире проживает семья с ребенком-инвалидом? Как удалось обойти процедуру, если имущество не было на тот момент свободно от притязаний третьих лиц? Уже этот факт можно рассматривать как основание для признания торгов недействительными. А если еще и глубже разобраться в тонкостях проведенных торгов, то возникают вопросы, лежащие чуть ли не в уголовной плоскости.

Две стороны одной выгоды

Юлии Щелкуновой стало известно, что в аукционе через своих представителей участвовали два якобы независимых покупателя: Маргарита Д. и Александр В. Но после того как победителем стала Маргарита Д., ее интересы в суде по делу Щелкуновых стал представлять почему-то второй участник торгов — Александр В. Более того, известно, что в данный момент именно Александр В. зарегистрировался по адресу спорной квартиры, и, как утверждает Юлия Щелкунова, именно этот человек приходил осматривать их квартиру в 2020 году. Естественно, столкнувшись с предполагаемой аффилированностью Маргариты Д. и Александра В., Щелкуновы стали разыскивать информацию об этих людях в социальных сетях. Сведения на их личных страницах указывают на то, что данные граждане могут не только «работать» вместе, но и состоять в отношениях и даже иметь совместных детей. И если допустить такую вопиющую аффилированность, то история по отъему единственного жилья у краснодарской семьи может быть не просто стечением обстоятельств, а хорошо продуманной схемой обмана с целью личного обогащения. То есть существует проблемная собственность и заинтересованное в получении этой собственности лицо. Чтобы выиграть конкурсные торги, причем по интересной цене, к процессу привлекается сообщник, который эти торги выигрывает. Впоследствии имуществом распоряжается инициатор. Об этом может свидетельствовать в том числе и регистрация инициатора по адресу спорного жилья. Лишним подтверждением является также обращение Александра В. в компанию «НЭСК» с требованием об отключении электричества в квартире Щелкуновых. В данный момент семья живет в обесточенной квартире и пользуется бензиновым генератором.

Ждем реакции Бастрыкина

Добавим пару строк об интересной цене. Маргарита Д. выкупила квартиру площадью 77 квадратных метров за один миллион рублей в 2021 году. Эта сумма никак не соответствует рыночной цене на жилье в Краснодаре даже по меркам 2013 года, когда за квартиру на стадии котлована Щелкуновы заплатили застройщику 1,7 миллиона рублей. На момент объявления торгов в 2020 году в краевой столице невозможно было приобрести какое-либо жилье, тем более с такой привлекательной квадратурой. В данном случае необходимо задать вопрос приставам: откуда возникла заинтересованность максимально быстро продать помещение, установив неконкурентную цену? Может, стоит проверить информацию о том, являлся ли один из представителей, участвовавший в торгах, бывшим сотрудником службы судебных приставов Армавира и каким образом организатором торгов явилось ООО «Армавирский ОРС»?

Интересуют также ответы на вопросы юридического характера. Если спорный дом не является многоквартирным, а находится в долевой собственности жильцов, то как судебным приставам удалось продать с торгов отдельно квартиру, не продав при этом долю земельного участка? В данный момент жилье находится в собственности у Маргариты Д., а 1/ 17 доли земли числится за должником С.

Несмотря на то что все факты данной истории лежат на поверхности и нуждаются лишь в принципиальной правовой оценке, заявления Юлии Щелкуновой в полицию и следственные органы до сих пор остаются безответными. Несправедливая ситуация, в которой оказалась семья, почему-то не вызывает служебного рвения у правоохранительных органов. Их молчание настораживает. Надеемся, в ближайшее время последует реакция председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. На его имя направлена жалоба, в которой Юлия Щелкунова сообщает о «нежелании» краснодарских следователей видеть в слаженных действиях третьих лиц уголовного состава и умысла причинения вреда ее семье.

Наши журналисты будут следить за развитием ситуации и намерены присутствовать на судебных заседаниях в Прикубанском районном суде.

Данный материал является официальным обращением в правоохранительные органы для правовой оценки приведенной информации и принятия справедливого процессуального решения.