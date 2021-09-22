В Тимашевске осудили организаторов подпольного алкогольного бизнеса

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22 сентября 2021, 14:29

Тимашевский районный суд окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении троих местных жителей. Фигуранты обвинялись по статьям «Производство, закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащий продукции без соответствующей лицензии» и «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции», а также по статьям «Незаконное использование чужого товарного знака, совершенной группой лиц по предварительному сговору» и «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Из приговора суда следует, что в феврале 2018 года один из подсудимых организовал на территории Тимашевского района незаконный бизнес по реализации нелегального алкоголя. К делу он привлек двоих своих знакомых.

В течение года – с февраля 2018-го по март 2019-го – участники ОПГ приобретали и хранили в специально отведенных помещениях контрафактную алкогольную продукцию. Нелегальный алкоголь позже реализовывался с использованием чужие товарные знаки. Таким образом фигурантами была закуплена и завезена для хранения и последующей реализации спиртосодержащая продукция общим объемом более 6 тысяч литров.

В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками краевого УФСБ, с подпольного склада, находящегося на территории Тимашевского района, было изъято около тысячи стеклянных бутылок со спиртосодержащей жидкостью, с этикетками различных наименований известных производителей, а также 850 полимерных бутылок объемом 5 литров каждая без этикеток. По оценкам эксперта, общая стоимость изъятой алкогольной продукции превысила три миллиона рублей.

Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемых деяниях и назначил им наказание в зависимости от роли в совершенных преступлениях.

– Организатору подпольного алкобизнеса назначено наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Его подельники проведут за решеткой полтора года и год соответственно, – сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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