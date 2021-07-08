Администрация Геленджика подает в суд иски о закрытии незаконных гостиниц

Аргументы Недели → Правовед

8 июля 2021, 14:38 Сергей СЕРГЕЕВ

Геленджик наводит порядок с незаконными средствами размещения туристов, местные власти подают в суд иски о запрете деятельности незаконных отелей и гостиниц.

Геленджикский городской суд оставил без рассмотрения очередной иск о признании права собственности на гостевой дом, построенный прямо в центре города. Речь идет о строении по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 16 (угол с ул. Кирова, 13). Однако суд принял решение об отказе в рассмотрении исковых требований. Истец, жительница Геленджика Кузнецова, уже обращался в сентябре прошлого года с требованием к администрации, в котором просил суд признать право собственности на эту недвижимость как на гостевой дом. Однако иск был оставлен без рассмотрения. Такая же судьба постигла и повторное обращение госпожи Кузнецовой в суд уже в июне 2021 года.

Вместе с тем в Геленджикском городском суде рассматривается встречное исковое заявление, в котором уже администрация муниципалитета добивается наложения запрета на использование здания в качестве объекта массового размещения.

— Данный участок относится к землям, предназначенным для индивидуального жилого строительства. Здание, расположенное на нем, зарегистрировано в качестве жилого дома. Однако по факту оно использовалось как гостевой дом, что является нарушением положений Земельного кодекса РФ,— пояснили «Аргументам недели» в геленджикской администрации. — Была направлена судебная претензия на имя владелицы участка, чтобы в тридцатидневный срок она данное нарушение устранила. Поскольку нарушение устранено не было, нами было подготовлено исковое заявление в суд о запрете эксплуатации строения в качестве гостевого дома до его приведения в соответствие с требованиями законодательства.

По факту это означает, что, если объект используется как гостиница, он должен соответствовать требованиям, предъявляемым к гостиницам, начиная от норм пожарной безопасности и заканчивая выделением должных мощностей по газо-, водо-, электроснабжению и наличию достаточного количества парковочных мест в зависимости от номерного фонда.

Регистрироваться не желают

Как ранее писали «Аргументы недели», проблема гостиниц и гостевых домов, по документам проходящих как обычные жилые дома, для Геленджика весьма актуальна. Население курортного городка часто живет за счет сдачи недвижимости в аренду, особенно в летние месяцы, в высокий сезон. Однако регистрироваться и вести бизнес на законных основаниях многие не желают. Одно дело, когда речь идет о небольшом частном доме, где сдается пара комнат, другое — когда объект представляет собой полноценную гостиницу с пятнадцатью и более номерами.

Нередко такие незаконные гостиницы располагаются не где-нибудь на отшибе, а в курортной зоне, так сказать на виду у всего честного народа. Однако даже если кто-то начинает бить тревогу, обращаться в муниципальные органы и в правоохранительные структуры, добиться наведения порядка бывает непросто. На местах зачастую футболят подобные обращения, занимаясь, на наш взгляд, откровенными отписками, а вместе с тем отельеры-нелегалы нередко работают без документов и не только не платят налогов, но и не соблюдают санитарные, гигиенические правила. А их гостиницы, внешне вполне респектабельные, порой грешат нарушениями строительных, противопожарных и прочих норм.

Нормы нарушены — опасайся пожара

К примеру, по данным проверки Прокуратуры Краснодарского края, в здании по ул. Советской, 16 (ул. Кирова, 13), в Геленджике, имеющем признаки гостиницы, обнаружены нарушения норм пожарной безопасности. Здание построено слишком близко к соседним домам, кроме того, здесь допускаются факты «разведения огня в непосредственной близости от капитальных строений». Что, очевидно, может оказаться небезопасным для этих самых строений и их соседей — продолжим логически выводы работников уважаемого ведомства. С учетом плотности застройки в центре города, количества проживающих здесь жителей и гостей курорта лично нам становится не по себе.

Возникает вопрос: как в свое время собственник дома получал разрешение на строительство и, главное, как ему удалось законным образом зарегистрировать строение, если противопожарные нормы не выдержаны?

Так что, по нашему мнению, можно только приветствовать решение администрации муниципалитета добиваться запрета на деятельность как этого гостевого дома, так и других до тех пор, пока в них не будет наведен порядок, а условия проживания не станут безопасными.

Впрочем, несмотря на отсутствие официального статуса, постояльцев подобные заведения вовсю принимают.

Поди разберись...

К примеру, по данным краевой прокуратуры, Росреестра и других ведомств, участок, на котором расположен указанный выше гостевой дом, имеет двойной адрес: Советская, 16, и Кирова, 13. Фактически здесь за общим забором расположены два строения. Со стороны Кирова, 13,— тот самый спорный гостевой дом, о котором шла речь в начале публикации, а со стороны Советской, 16,— стандартная гостиница, зарегистрированная в установленном порядке, впрочем, на конец июня только собиравшаяся принимать постояльцев.

Разобраться с принадлежностью и видами деятельности расположенных здесь объектов, как мы убедились на собственном опыте, довольно сложно. Однако, если судить по данным «Букинга» и других сайтов, спорный гостевой дом на ул. Кирова, 13, принимает гостей еще с 2018 года. В июне 2021 года на «Букинге» также шло активное заселение на этот объект отдыхающих. Номера можно было снять без проблем. Такая же ситуация сохранялась и на момент подписания номера в печать.

При этом остается совершенно непонятным, на каких основаниях в этом строении осуществлялась предпринимательская деятельность. Ведь вопрос по его назначению не решен, объект в качестве гостевого дома не узаконен. Но номера сдаются свободно, неприкрыто и, складывается такое ощущение, с полным пренебрежением к суду, местным органам власти, к законности вообще.

А ведь не исключено, что в итоге выяснится, что по своим «тактико-техническим характеристикам» в качестве гостиницы дом не может использоваться в принципе. Известно же, со слов работников прокуратуры края, что здесь нарушены пожарные нормы. А если это случится, неужели окажется, что все годы работы гостевой дом на Кирова, 13, подвергал своих постояльцев опасности?

Как нам кажется, органам правопорядка следовало бы дать правовую оценку всем этим обстоятельствам.

Интересно было бы также разобраться, на каких основаниях работают расположенные на углу улиц и, по всей видимости, относящиеся к описываемым строениям магазинчики: если такие «непонятки» со всем остальным недвижимым имуществом по данному адресу, то всё ли в порядке с документами на торговлю? Тем более, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», собственник гостевого дома и его родня, проживающая там же, не оформлены как действующие ИП, которые могли бы на законных основаниях торговать либо сдавать помещения в аренду.

Дети в гостиницах воспитываться не могут?

К слову, с данным строением вообще связано немало странных, если не сказать скандальных, вещей. К примеру, известно, что в доме постоянно проживает маленький ребенок. Если это обычный дом, никаких проблем, но если здесь сдают номера, то возникают большие вопросы к достаточности соблюдения санитарных норм и вообще законности постоянного проживания детей в подобного рода заведениях. Гостиничные помещения по определению своему не то же самое, что жилой дом, и защитить маленького человека от контактов с большим количеством постояльцев, как ни старайся, не очень-то реально. Особенно это тревожит в нынешние времена, когда все мы вот уже полтора года живем под угрозой заболевания ковидом.

Что интересно, местные органы опеки и попечительства, которые вроде как неоднократно проверяли состояние жилплощади и ее пригодность для проживания ребенка, почему-то отказывались замечать, что фактически девочка живет в гостинице, упорно называя строение обычным жилым домом. Интересно, теперь, после того как факт использования жилого дома в качестве объекта размещения установлен муниципальными органами и, более того, на регистрации дома в качестве объекта размещения настаивает сам его владелец, раскроются ли глаза у чиновников опеки?

Чье имущество?

Дом по Советской, 16 (Кирова, 13), проходит и еще по одному иску — в качестве спорного имущества. Как утверждает истец, бывший зять владелицы дома — госпожи Кузнецовой, на самом деле та не имела возможности купить дорогостоящий участок и за свой счет построить на нем трехэтажную гостиницу — расходы потянули на два десятка миллионов рублей, которых у пенсионерки якобы просто не могло быть. Как собирается доказать истец, всё это было построено на его собственные средства, он не только переводил деньги на счета родни для покупки земли, строительных материалов, найма рабочих, но и сам лично оплачивал часть всех этих расходов со своих счетов. Оформлением недвижимости занималась его жена. Позже, когда семья распалась и начались неизбежные в таких случаях выяснения, кому что из имущества достанется, оказалось, что собственность зарегистрирована женой не на себя, а на ее мать и таким образом вдруг перестала быть совместно нажитой.

Насколько убедительны доказательства, конечно, определит суд. Что касается ситуации с запретом на деятельность гостевого дома, которого добивается мэрия города, рассмотрение иска было отложено судьей Тарасенко до рассмотрения исковых требований госпожи Кузнецовой к муниципалитету. По отзывам участников судебных процессов, Тарасенко известен тем, что внимательно и беспристрастно оценивает обстоятельства дела. Поскольку Геленджикский городской суд отклонил иск Кузнецовой с просьбой узаконить гостевой дом, вероятнее всего, требования муниципалитета прекратить его эксплуатацию до приведения в соответствие с требованиями законодательства будут рассматриваться в обозримой перспективе. Будем надеяться, что суд изучит все обстоятельства и примет справедливое решение.

Журналисты «Аргументов недели» намерены присутствовать на судебных заседаниях и рассказывать об их результатах своим читателям.

Сергей СЕРГЕЕВ

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