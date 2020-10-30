Защитили семью ветерана войны

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30 октября 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели. Кубань», Альбина Журова ]

Светлана Махненко

Двадцать второго сентября 2020 года в нашей газете был опубликован материал «Прокуратура против ветерана Великой Отечественной войны», в котором мы рассказывали о том, как Анапская межрайонная прокуратура требует изъять у семьи Марковых - Егоровых семь соток земли и три жилых помещения, а несовершеннолетних детей и пенсионеров – выставить на улицу.

Напомним: в 1996 году ветеран Великой Отечественной войны, награжденный орденом Отечественной войны II степени, Виктор Неберо (дедушка нынешних собственников) и его супруга Антонина за многолетний труд получили жилье от оздоровительно-образовательного центра «Рабочая смена», которое впоследствии приватизировали. Прокурор посчитал, что 24 года назад помещения были переданы незаконно, что директор детского центра вышел за рамки своих полномочий, поэтому имущество необходимо изъять в пользу Родины.

Иск был подан прокурором в 75-летнюю годовщину Великой Победы. Странной инициативе анапского прокурора с самого начала противостояли юристы ООО Юридическая компания «Золотое правило». И символично, что именно 22 июня этого года они добились для семьи ветерана своей победы – в иске в Анапском районном суде прокурору было отказано. По сути, своим иском прокурор пытался оспорить приватизацию 1996 года, а изъятое имущество, хоть и истребовалось в собственность Российской Федерации, в конечном итоге, вероятно, отошло бы детскому центру «Смена» как правопреемнику той самой «Рабочей смены». Иными словами, коммерческие интересы в деле присутствовали. Любопытно, что прокуратура не согласилась с решением суда первой инстанции и обратилась в апелляцию.

Заседание апелляционной коллегии Краснодарского краевого суда по жалобе прокурора состоялось двадцатого октября. Как удалось узнать, справедливость восторжествовала! Прокуратура, вероятно, под давлением правовых доводов и общественного возмущения отказалась от иска в апелляционной инстанции, производство прекращено. Семью ветерана оставили в покое.

Чтобы узнать подробности, мы обратились к Светлане Махненко, руководителю отдела судебной защиты ООО Юридическая компания «Золотое правило»:

- Когда к нам обратилась семья Егоровых за юридической помощью, мы не поверили, что такой кощунственный иск действительно мог родиться. Но на одних эмоциях судебное дело не выиграть, и мы принялись за работу: благо наш опыт в делах о сносе или отъеме недвижимости, в том числе и государством, значительный и положительный. Доказывали с опорой на документы, что жилье передано законно в порядке приватизации более 24 лет назад, что в любом случае прокурор как представитель государства утратил право на обращение в суд как минимум 21 год назад, что нынешние собственники, дети, внуки и правнуки ветерана Великой Отечественной войны, добросовестно зарегистрированы и проживают в этом доме более двух десятков лет. Убедили суд, что иск приведет к выселению на улицу трех несовершеннолетних детей и пенсионеров.

Конечно, кроме сугубо правовой работы, стучались и в иные двери. Обращались, например, в средства массовой информации, потому что о таких делах общественность должна знать. Считаю, что результат достигнут именно благодаря комплексному подходу. Прокуратура отказалась от собственного иска, избавив суд от необходимости выписывать в судебном акте почему она не права. И в этот момент мы испытали радость со слезами на глазах. Для семьи ветерана завершились семь месяцев кошмарного пребывания в страхе остаться на улице с детьми и внуками. Вот уж была бы благодарность государства! Такое допускать, конечно, нельзя. И не допустили, чем и счастливы сами.

Такие вопиющие случаи, конечно, редкость. Но нам регулярно приходится защищать собственников недвижимости, особенно на черноморском побережье, от требований администраций и прокуратуры о сносе объектов как самовольных или изъятии их в собственность государства. Такие иски подают в отношении любых объектов: кафе, гостиниц, офисных зданий. И бывает, что именно истцы одной рукой допускают строительство, а другой за него же наказывают. Спасаем, выработали уже свою методику защиты по такой категории дел. Убеждена, что нельзя допускать правового коллапса, когда граждане или бизнес не уверены в завтрашнем дне.

Вот такое счастливое завершение у этой истории, которая, положа руку на сердце, не должна была и начаться, а растянулась почти на год. И пусть у наших ветеранов и их семей будет больше радостных моментов, а не поводов для горечи и разочарования!