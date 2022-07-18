Путин констатировал факт: у «Ростеха» скромные результаты по некоторым проектам, и он знает, что там происходит

Проекты по развитию сквозных цифровых технологий, за которые отвечает госкорпорация "Ростех", показали скромные результаты. Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции проводит заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Трансляция велась на телеканале "Россия 24".
Путин отметил, он в курсе, что происходит. Президент заявил: "Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен "Ростех". Я знаю, сейчас будут говорить, что не хватает финансирования. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит".
Как уточнил Путин, он имеет в виду результаты "по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания". Он добавил, что проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагрузить в 2021 году.