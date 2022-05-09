Полянский: обнаруженные документы генеральского состава Украины доказывают, что в Киеве планировали нанести удары по России

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9 мая 2022, 22:53 Источник: РИА Новости

Дмитрий Полянский

Документы генеральского состава украинских Вооруженных сил, найденные в ходе спецоперации на Украине, свидетельствуют о существовании конкретных планов по нанесению удара по России с украинской территории.

Информацию о планах Украины атаковать Россию заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

Дипломат в эфире телеканала Sky News сказал: "Теперь очевидно теперь, что сейчас у нас ведется прокси-война. НАТО ведет прокси-войну с Россией, а не наоборот". По словам Полянского, "это реальность, с которой мы столкнулись".

Дипломат также подчеркнул, что подобные планы разрабатывались в отношении Донбасса, и найденные документы "указывают на это". Полянский подчеркнул, что, таким образом, Россия нанесла своего рода упреждающий удар.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая на параде Победы в Москве, заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессии Украины, и это было единственное правильное решение.