На зачете у премьера: в Белом доме рассмотрели планы стратегического развития страны

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15 февраля 2022, 18:09

В правительстве текущий год начался с серии совещаний высокого уровня, где, среди прочего, премьер М.Мишустин уже начал спрашивать со своих заместителей за реализацию 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Своим вниманием к тебе премьер дает понять, что именно эти инициативы являются основным инструментом Белого дома в решении задачи по улучшению качества жизни людей, развитию экономики и социальной сферы. Пожалуй, это недвусмысленно звучало и в риторике премьера в пятницу, на встрече с последними в очереди на прием вице-премьерами А.Новаком и Ю.Борисовым. Напомню, принятый в октябре 2021 г. план развития страны в виде 42 правительственных инициатив дополнил систему национальных проектов.

Мишустин и Новак обсудили курируемые темы последнего. Вице-премьер рассказал, что в 2021 году в России введено 1400 МВт солнечных и ветровых электростанций. Это позволило в 1,5 раза увеличить мощность объектов возобновляемых источников энергии относительно уровня 2020 года, а в 2030 году выработка электроэнергии на таких объектах вырастет уже в 5 раз. Также правительство в ближайшее время планирует направить еще почти 40 млрд. рублей на проекты в рамках инициативы по созданию новой атомной энергетики. Юрий Борисов, в свою очередь, рассказал про то, что в 2021 г выделено 1,6 млрд рублей льготных займов на поддержку проектов малой химии в рамках одной из инициатив.

Несколькими днями ранее обзор технологического развития страны сделал ответственный за направление первый зампред правительства Андрей Белоусов. Есть практические подвижки по беспилотному транспорту – уже работает автономное судно в Керченском проливе, начался эксперимент на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург для беспилотных грузовых перевозок. Без отлагательств создается инфраструктура для Севморпути - выданы 470 млн. руб. на модернизацию исследовательского судна «Петр Котцов», которое занимается обеспечением судоходства в этом районе.

По блоку инициатив в сфере строительства, за которое в кабмине отвечает вице-премьер Марат Хуснуллин, базовой задачей реформ все еще остается упрощение строительных процедур. Уже разработана программа упрощения и стимулирования строительства частных домов, а 6,8 тыс. обязательных требований в сфере строительства стали рекомендательными. В то же время наряду с дебюрократизацией отрасли не менее важно, чтобы ускорение строительства не приводило к ущемлению прав граждан на комфортную для них среду, к сокращению их прав участвовать в градостроительных решениях, в том числе в рамках публичных слушаний. Это о том, как нередко в строительной практике происходит нарушение прав собственности, застройка природных территорий, точечная застройка там, где ее быть не должно, список оснований для градостроительных проблем можно продолжать долго.

Тема здравоохранения с момента принятия 42 инициатив остается самой приоритетной, потому как эпидемия ковида продолжает свое разрушительное действие. Работа в этом направлении под началом вице-премьера Татьяны Голиковой продолжается в чрезвычайном режиме. Так в рамках программы «Санитарный щит страны» к 2024 году 80 процентам населения будет доступен быстрый тест на 43 инфекции в течение 24 часов, уже разработаны такие тесты для пяти инфекций. Правда, в последнее время публичное звучание получила и проблема экспресс-тестов для выявления ковида. В Испании они стоят 3 евро, во Франции 5 евро, а у нас в Москве цена может доходить до 3 тысяч рублей за систему. При этом есть жалобы на качество тестов, в том числе имеющих китайское происхождение, что требует мер реагирования. А вот что очень хорошо, так это внимание к медицинской реабилитации. Не менее 730 тысяч пациентов ежегодно бесплатно должны получать медицинскую реабилитацию в больницах - заявляет Правительство. Решением главы правительства в ближайшие несколько лет предстоит оснастить свыше 60 процентов медорганизаций, осуществляющих реабилитацию пациентов. Но важной задачей остается и восстановление разветвленной системы учреждений здравоохранения, особенно в небольших населенных пунктах или в сельской местности.

По вопросам экологии также реализуется несколько важных инициатив, в частности, одна из них «Генеральная уборка», которая предполагает избавление от накопившихся отходов, свалок в пределах городов и промзон, затонувших кораблей, снижение захоронения ТКО в 2 раза к 2030 году. Предстоит убираться за теми, кто мусорил десятилетиями! Впрочем, и здесь решение не может быть найдено просто. Ведь вместе с сокращением мусорных полигонов вокруг крупнейших агломераций растет недовольство населения растущими тарифами на вывоз мусора и опасениями по поводу экологической безопасности уже самих новых заводов по сжиганию мусора, которые могут проектироваться вблизи населенных пунктов. Проблемы такого порядка не могут решаться без широкого общественного и экспертного обсуждения региональных схем обращения с отходами. Так что кураторам экологического направления, в правительстве это вице-премьер В. Абрамченко, есть над чем работать, в тесном контакте с региональными властями и населением.

В инициативах упор сделан на конкретные проекты и инициативы в отличие от прошлых лет, когда цели были абстрактными. Такой подход отличает работу кабинета Мишустина - уход от абстракции в конкретику. Это уже не похоже на старые планы мер по ускорению роста - скорее на портфель инвестиционных проектов, только инвестиции направлены в будущее - в здравоохранение, образование, экологию, конкурентоспособную экономику.

А, по итогам, люди должны получить зримые и конкретно ощутимые результаты, которые легко будет оценить - выполнены ли они или нет и насколько качественно выполнены. Видимо, понимая эту прозрачность для оценки, понимая, какие ставки сделаны, Мишустин поставил инициативы на личный контроль, и встречи по ним будут проводиться в Белом доме очень часто.

Андрей Макаров, научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ИПЭИ РАНХиГС.

