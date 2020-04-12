В Подмосковье из-за пожара погибли девять лошадей

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12 апреля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В подмосковном поселке недалеко от Зарайска произошел пожар в частном конном клубе. Огонь охватил 200 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Отмечается, что в результате возгорания погибло девять лошадей. Сейчас пожар потушен, устанавливается причина возникновения огня.

«Пожар произошел в частном конном клубе в поселке Урицкого, площадь возгорания составила порядка 200 кв. м. Сейчас возгорание ликвидировано. В результате ЧП погибли девять лошадей», - сообщил о случившемся представитель экстренной службы.

Ранее сообщалось о пожаре в исправительной колонии под Иркутском.